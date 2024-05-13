https://ria.ru/20240513/nechaev-1945621953.html
"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев
"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев - РИА Новости, 13.05.2024
"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подтвердил, что их фракция в Государственной думе поддержит все предложенные кандидатуры вице-премьеров. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:35
2024-05-13T15:35
2024-05-13T15:56
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
назначение нового состава правительства россии
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подтвердил, что их фракция в Государственной думе поддержит все предложенные кандидатуры вице-премьеров.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу кабинета министров. ГД на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Поскольку правительство – это команда, то все кандидатуры вице-премьеров, первого заместителя председателя правительства мы поддержим", - заявил Нечаев, выступая на заседании нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди", назначение нового состава правительства россии, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди", Назначение нового состава правительства России, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев
Нечаев: фракция "Новые люди" в Госдуме поддержат все кандидатуры вице-премьеров