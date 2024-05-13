https://ria.ru/20240513/nechaev-1945621953.html

"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев

"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев - РИА Новости, 13.05.2024

"Новые люди" поддержат все кандидатуры вице-премьеров, заявил Нечаев

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подтвердил, что их фракция в Государственной думе поддержит все предложенные кандидатуры вице-премьеров. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:35

2024-05-13T15:35

2024-05-13T15:56

политика

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

партия "новые люди"

назначение нового состава правительства россии

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подтвердил, что их фракция в Государственной думе поддержит все предложенные кандидатуры вице-премьеров.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу кабинета министров. ГД на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Поскольку правительство – это команда, то все кандидатуры вице-премьеров, первого заместителя председателя правительства мы поддержим", - заявил Нечаев, выступая на заседании нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди", назначение нового состава правительства россии, россия, михаил мишустин, госдума рф