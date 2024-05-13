https://ria.ru/20240513/nauseda-1945475305.html

Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков

Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков - РИА Новости, 13.05.2024

Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:18

2024-05-13T00:18

2024-05-13T00:28

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гитанас науседа

ингрида шимоните

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, вероятен второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.По данным избиркома, на 23.59 12 мая (совпадает с мск) обработаны данные 1439 из 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 15,26% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.Кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Россией, Эдуардас Вайткус набирает предварительные 7,82%, лидируя в Шальчининкайском районе и городе Висагинасе, где проживает много русскоязычных граждан.

https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html

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литва, политика, в мире, россия, гитанас науседа, ингрида шимоните