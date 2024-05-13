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Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков - РИА Новости, 13.05.2024
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00:18 13.05.2024 (обновлено: 00:28 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/nauseda-1945475305.html
Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков
Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков - РИА Новости, 13.05.2024
Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:18
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, вероятен второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.По данным избиркома, на 23.59 12 мая (совпадает с мск) обработаны данные 1439 из 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 15,26% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.Кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Россией, Эдуардас Вайткус набирает предварительные 7,82%, лидируя в Шальчининкайском районе и городе Висагинасе, где проживает много русскоязычных граждан.
https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html
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литва, политика, в мире, россия, гитанас науседа, ингрида шимоните
Литва, Политика, В мире, Россия, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните
Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков

Науседа лидирует с 46,84% на выборах в Литве после обработки 75 процентов данных

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, вероятен второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.
По данным избиркома, на 23.59 12 мая (совпадает с мск) обработаны данные 1439 из 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.
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На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 15,26% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.
Кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Россией, Эдуардас Вайткус набирает предварительные 7,82%, лидируя в Шальчининкайском районе и городе Висагинасе, где проживает много русскоязычных граждан.
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