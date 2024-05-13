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"Отправить войска". В США раскрыли реакцию НАТО на ситуацию под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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21:48 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/nato-1945736870.html
"Отправить войска". В США раскрыли реакцию НАТО на ситуацию под Харьковом
"Отправить войска". В США раскрыли реакцию НАТО на ситуацию под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
"Отправить войска". В США раскрыли реакцию НАТО на ситуацию под Харьковом
НАТО пока не знает точно, что делать в связи с наступлением российской армии под Харьковом, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:48
2024-05-13T21:48
в мире
москва
харьков
киев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. НАТО пока не знает точно, что делать в связи с наступлением российской армии под Харьковом, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (страны Североатлантического альянса. — Прим. ред.) не могут с этим (с наступлением россиян) ничего поделать. Они размышляют о том, что можно было бы мобилизовать свои войска и отправить их туда. Ага, удачи. Как они это сделают, если русские это сразу заметят и уничтожат их?" — отметил эксперт.По его словам, украинская оборона сейчас рушится под натиском. Джонсон также напомнил, что у Москвы колоссальное преимущество перед Западом, поскольку она наладила массовое производство артиллерийских снарядов. Кроме того, российские военные каждый день разносят ударные вооружения ВСУ во время контрбатарейной борьбы, рассказал бывший аналитик ЦРУ.По мнению Джонсона, ни у НАТО, ни у Киева нет возможности одержать верх над Москвой.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в харьковском направлении. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945727986.html
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в мире, москва, харьков, киев, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия
В мире, Москва, Харьков, Киев, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Россия
"Отправить войска". В США раскрыли реакцию НАТО на ситуацию под Харьковом

Экс-агент ЦРУ: НАТО не знает, как реагировать на наступление РФ под Харьковом

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. НАТО пока не знает точно, что делать в связи с наступлением российской армии под Харьковом, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они (страны Североатлантического альянса. — Прим. ред.) не могут с этим (с наступлением россиян) ничего поделать. Они размышляют о том, что можно было бы мобилизовать свои войска и отправить их туда. Ага, удачи. Как они это сделают, если русские это сразу заметят и уничтожат их?" — отметил эксперт.
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По его словам, украинская оборона сейчас рушится под натиском. Джонсон также напомнил, что у Москвы колоссальное преимущество перед Западом, поскольку она наладила массовое производство артиллерийских снарядов. Кроме того, российские военные каждый день разносят ударные вооружения ВСУ во время контрбатарейной борьбы, рассказал бывший аналитик ЦРУ.
По мнению Джонсона, ни у НАТО, ни у Киева нет возможности одержать верх над Москвой.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в харьковском направлении. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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В миреМоскваХарьковКиевНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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