https://ria.ru/20240513/naryshkin-1945657345.html
Нарышкин прибыл в Совет Федерации
Нарышкин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Нарышкин прибыл в Совет Федерации
Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
сергей нарышкин
политика
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Нарышкина директором СВР.Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, политика, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии
Сергей Нарышкин, Политика, Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Совет Федерации РФ, Назначение нового состава правительства России
Нарышкин прибыл в Совет Федерации
Нарышкин прибыл в Совфед на консультации по его кандидатуре на пост главы СВР