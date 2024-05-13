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Нарышкин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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17:07 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/naryshkin-1945657345.html
Нарышкин прибыл в Совет Федерации
Нарышкин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Нарышкин прибыл в Совет Федерации
Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
сергей нарышкин
политика
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Нарышкина директором СВР.Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года.
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сергей нарышкин, политика, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии
Сергей Нарышкин, Политика, Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Совет Федерации РФ, Назначение нового состава правительства России
Нарышкин прибыл в Совет Федерации

Нарышкин прибыл в Совфед на консультации по его кандидатуре на пост главы СВР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Нарышкина директором СВР.
Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Сергей НарышкинПолитикаРоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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