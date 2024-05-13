https://ria.ru/20240513/naryshkin-1945657345.html

Нарышкин прибыл в Совет Федерации

Нарышкин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Нарышкин прибыл в Совет Федерации

Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

сергей нарышкин

политика

россия

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Нарышкина директором СВР.Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей нарышкин, политика, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии