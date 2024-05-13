https://ria.ru/20240513/muradov-1945480787.html

США угрозами России создают себе небывалую опасность, заявил постпред Крыма

США угрозами России создают себе небывалую опасность, заявил постпред Крыма - РИА Новости, 13.05.2024

США угрозами России создают себе небывалую опасность, заявил постпред Крыма

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США, угрожая американскими... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:59

2024-05-13T01:59

2024-05-13T01:59

сша

россия

энтони блинкен

георгий мурадов

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США, угрожая американскими ракетами и самолетами Крыму, ставят свою безопасность под угрозу, которой в их истории никогда не было. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News заявил, что США делают всё возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе, для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт "на востоке". По его словам, в нынешний "сложный момент" Украине по силам развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая российским войскам в Крыму. "Американский госсекретарь, видимо, хочет поэкспериментировать и узнать на практике, что означает предупреждение нашего президента о том, что страны, которые будут вмешиваться в конфликт и тем более создавать угрозы для нашей страны, получат такой ответ России, с которым они ещё никогда в своей истории не сталкивались", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, это предупреждение России Блинкену хорошо известно. "Проще говоря, США ставят свою безопасность под такую угрозу, которой в их истории никогда не было. Хочет ли этого американский народ? Наверняка, нет. Но его об этом Блинкен, видимо, уже заказавший себе билет на "самолет судного дня", не спрашивает", - подчеркнул постпред. По его словам, в США создавать такую опасность для собственной страны могут только люди, которым отказывает рассудок и здравомыслие. "Заявление Блинкена об ускорении поставок американского оружия "для создания угрозы Крыму" вызывают всё большее беспокойство по поводу его психического здоровья. Ведь речь идёт о тех разрушительных видах американского оружия, которые способны достигать территории полуострова, находящегося вне зоны СВО, на значительном расстоянии от линии боевых действий. Ясно, что имеются в виду обещанные самолёты-носители ядерного оружия F-16 и ракеты ATACMS", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921767235.html

https://ria.ru/20240511/pomosch-1945216263.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933402391.html

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сша, россия, энтони блинкен, георгий мурадов, f-16