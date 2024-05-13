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Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.05.2024
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05:02 13.05.2024 (обновлено: 05:25 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html
Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.05.2024
Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей в ней... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:02
2024-05-13T05:25
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей в ней украинской пехотой, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Мста-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нём живую силу ВСУ", - сообщили в ведомстве. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. Они ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации. Когда цель поражена, расчёт быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей в ней украинской пехотой, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Мста-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нём живую силу ВСУ", - сообщили в ведомстве.
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Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. Они ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации. Когда цель поражена, расчёт быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.
 
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