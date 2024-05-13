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"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:37
2024-05-13T14:37
2024-05-13T14:37
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska."Действия группировки "Север" вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожается вместе с личным составом", — говорится в материале.Журналист добавил, что военные этого российского подразделения также мешают ВСУ перебрасывать резервы и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы, которые им нужны на других направлениях.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Политика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
Myśl Polska: группировка "Север" ВС России ликвидирует огневые точки ВСУ