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"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
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14:37 13.05.2024
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"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:37
2024-05-13T14:37
политика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska."Действия группировки "Север" вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожается вместе с личным составом", — говорится в материале.Журналист добавил, что военные этого российского подразделения также мешают ВСУ перебрасывать резервы и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы, которые им нужны на других направлениях.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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политика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Политика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области

Myśl Polska: группировка "Север" ВС России ликвидирует огневые точки ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska.
«
"Действия группировки "Север" вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожается вместе с личным составом", — говорится в материале.
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Вчера, 12:37
Журналист добавил, что военные этого российского подразделения также мешают ВСУ перебрасывать резервы и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы, которые им нужны на других направлениях.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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