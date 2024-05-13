https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html

"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области

"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024

"Успешно". СМИ раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:37

2024-05-13T14:37

2024-05-13T14:37

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группировка войск "Север" ВС России обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ, пишет Myśl Polska."Действия группировки "Север" вскрывают огневые точки украинцев, которые затем успешно уничтожается вместе с личным составом", — говорится в материале.Журналист добавил, что военные этого российского подразделения также мешают ВСУ перебрасывать резервы и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы, которые им нужны на других направлениях.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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