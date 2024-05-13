https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html
В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ
В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ
Российские силовики раскрыли группировку мошенников, обманувших москвичей на 50 миллионов рублей, часть из которых ушла на финансирование ВСУ, сообщила... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:03
2024-05-13T09:03
2024-05-13T09:45
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские силовики раскрыли группировку мошенников, обманувших москвичей на 50 миллионов рублей, часть из которых ушла на финансирование ВСУ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. <...> Известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск", — говорится в публикации.Участники группировки с помощью психологических приемов входили в доверие к жителям Москвы. Используя открытые данные о семьях, мошенники убеждали своих жертв, что им и их родственникам грозит опасность, якобы ради спасения вынуждали брать крупные кредиты и перечислять деньги на указанные счета. Затем заставляли выезжать в другие регионы и запрещали выходить на связь с близкими.Люди несколько дней жили в арендованных квартирах, полагая, что спасают свои семьи. Аферисты тем временем вымогали у их родственников деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.Известно о семи эпизодах, общий ущерб превышает 50 миллионов рублей.Уголовные дела возбудили по статьям "Мошенничество", "Вымогательство" и "Организация преступного сообщества".
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
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Задержание мошенников, вытягивающих деньги у жителей Москвы
Девять жителей разных регионов задержаны за то, что путем мошенничества вытягивали деньги у москвичей, сообщает МВД. Сейчас известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн руб. Похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование ВСУ, отмечают в МВД.
2024-05-13T09:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ
Девять мошенников, обманывавших москвичей, задержали за финансирование ВСУ