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Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог - РИА Новости, 13.05.2024
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14:27 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог - РИА Новости, 13.05.2024
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
Вооруженные силы Молдавии готовят к возможной войне против Приднестровья и России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:27
2024-05-13T14:27
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
нато
c-130 hercules
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Молдавии готовят к возможной войне против Приднестровья и России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. "Вся непрерывная череда военных учений в Молдове 2023-2024 годов – это подготовка войск Молдовы к возможной войне против Приднестровья и России. А под шумок, в кровавой суматохе, легче присоединить всю бывшую Молдавскую ССР к Румынии под предлогом "защиты румынских граждан". На это направлен законопроект министерства национальной обороны Румынии, подразумевающий ввод румынских войск в страны, где "обижают" граждан этой страны", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что во время военных учений на севере Молдавии отрабатывается высадка десанта. "Ясное дело - это отработка десанта с целью захвата приднестровских городов с участием западных и румынских войск, а заодно атаки российских военных объектов в ПМР. В такой обстановке должна крепнуть боевая слаженность российских и приднестровских войск, а также всемерное усиление военной мощи союзных войск России и Приднестровья", - отметил Сафонов. Он также обратил внимание на планы минобороны Молдавии провести новые учения резервистов национальной армии, которые пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая. По его словам, молдавским резервистам уже рассылают повестки с предупреждением, что они обязаны явиться на пункты сборов. "Кто собирается нападать на Молдову? Ни России, ни Приднестровью это не нужно, не просматривается цель. А вот отвлечь жителей самой Молдовы от ухудшения их положения из-за политики националистической диктатуры через войну – этого исключать нельзя", - добавил Сафонов. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240511/moldaviya-1945221568.html
https://ria.ru/20240508/evropa-1944785970.html
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россия
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в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, нато, c-130 hercules
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, НАТО, C-130 Hercules
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог

Политолог Сафонов: ВС Молдавии готовятся к войне против Приднестровья и России

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Молдавии готовят к возможной войне против Приднестровья и России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
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"Вся непрерывная череда военных учений в Молдове 2023-2024 годов – это подготовка войск Молдовы к возможной войне против Приднестровья и России. А под шумок, в кровавой суматохе, легче присоединить всю бывшую Молдавскую ССР к Румынии под предлогом "защиты румынских граждан". На это направлен законопроект министерства национальной обороны Румынии, подразумевающий ввод румынских войск в страны, где "обижают" граждан этой страны", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также отметил, что во время военных учений на севере Молдавии отрабатывается высадка десанта. "Ясное дело - это отработка десанта с целью захвата приднестровских городов с участием западных и румынских войск, а заодно атаки российских военных объектов в ПМР. В такой обстановке должна крепнуть боевая слаженность российских и приднестровских войск, а также всемерное усиление военной мощи союзных войск России и Приднестровья", - отметил Сафонов.
Он также обратил внимание на планы минобороны Молдавии провести новые учения резервистов национальной армии, которые пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая. По его словам, молдавским резервистам уже рассылают повестки с предупреждением, что они обязаны явиться на пункты сборов.
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"Кто собирается нападать на Молдову? Ни России, ни Приднестровью это не нужно, не просматривается цель. А вот отвлечь жителей самой Молдовы от ухудшения их положения из-за политики националистической диктатуры через войну – этого исключать нельзя", - добавил Сафонов.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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