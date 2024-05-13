В Германии неизвестный вырыл яму на могиле экс-главы МВД Шойбле
Полиция Оффенбурга: неизвестный вырыл яму глубиной в 1,2 метра на могиле Шойбле
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неизвестный вырыл яму глубиной в 1,2 метра на могиле недавно скончавшегося экс-главы МВД ФРГ Вольфганга Шойбле, но до гроба политика не добрался, заявила в понедельник полиция города Оффенбурга.
По данным полиции, в правоохранительные органы поступило обращение в связи с обнаружением кучи земли на могиле Шойбле.
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"Как выяснилось по итогам работы криминалистов на месте, не известный на данный момент человек, должно быть, выкопал воронкообразную яму глубиной в примерно 1,2 метра. Однако, по имеющимся данным, неизвестный не добрался до гроба умершего", - говорится в заявлении полиции.
Полиция и прокуратура Оффенбурга ведут расследование произошедшего.
Шойбле скончался в конце декабря прошлого года в возрасте 81 года. Сообщалось, что он болел раком, о чем знали только самые близкие люди.
Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой. Кроме того, на посту министра финансов Германии Шойбле сыграл важную роль в преодолении кризиса в еврозоне, продвигая меры жесткой экономии.