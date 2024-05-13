https://ria.ru/20240513/mogila-1945579082.html

В Германии неизвестный вырыл яму на могиле экс-главы МВД Шойбле

В Германии неизвестный вырыл яму на могиле экс-главы МВД Шойбле - РИА Новости, 13.05.2024

В Германии неизвестный вырыл яму на могиле экс-главы МВД Шойбле

Неизвестный вырыл яму глубиной в 1,2 метра на могиле недавно скончавшегося экс-главы МВД ФРГ Вольфганга Шойбле, но до гроба политика не добрался, заявила в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:00

2024-05-13T14:00

2024-05-13T14:00

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вольфганг шойбле

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Неизвестный вырыл яму глубиной в 1,2 метра на могиле недавно скончавшегося экс-главы МВД ФРГ Вольфганга Шойбле, но до гроба политика не добрался, заявила в понедельник полиция города Оффенбурга. По данным полиции, в правоохранительные органы поступило обращение в связи с обнаружением кучи земли на могиле Шойбле. "Как выяснилось по итогам работы криминалистов на месте, не известный на данный момент человек, должно быть, выкопал воронкообразную яму глубиной в примерно 1,2 метра. Однако, по имеющимся данным, неизвестный не добрался до гроба умершего", - говорится в заявлении полиции. Полиция и прокуратура Оффенбурга ведут расследование произошедшего. Шойбле скончался в конце декабря прошлого года в возрасте 81 года. Сообщалось, что он болел раком, о чем знали только самые близкие люди. Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой. Кроме того, на посту министра финансов Германии Шойбле сыграл важную роль в преодолении кризиса в еврозоне, продвигая меры жесткой экономии.

https://ria.ru/20240419/rassledovanie-1940930900.html

https://ria.ru/20240120/statuya-1922549973.html

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в мире, германия, берлин (город), германская демократическая республика (гдр), вольфганг шойбле