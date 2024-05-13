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Красноярский суд не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Красноярский суд не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю - РИА Новости, 13.05.2024
Красноярский суд не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил ходатайство о смягчении приговора экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, ранее... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:56
2024-05-13T06:56
2024-05-13T07:17
происшествия
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красноярский край
олег митволь
михаил шолохов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил ходатайство о смягчении приговора экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, ранее осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шолохов. Рассмотрение ходатайства состоялось 13 мая. В суде РИА Новости пояснили, что Митволь участвовал в заседании в режиме видеоконференции"Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы", - сказал адвокат. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита Митволя обжаловала приговор, 26 марта Красноярский краевой суд оставил его в силе. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии.
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, михаил шолохов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Олег Митволь, Михаил Шолохов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Красноярский краевой суд
Красноярский суд не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Суд оставил в силе приговор Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения