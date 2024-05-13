https://ria.ru/20240513/miting-1945743431.html

В Никосии прошел митинг в память о погибших при теракте в Белгороде

В Никосии прошел митинг в память о погибших при теракте в Белгороде - РИА Новости, 13.05.2024

В Никосии прошел митинг в память о погибших при теракте в Белгороде

Митинг в память о погибших при теракте в Белгороде прошел в понедельник в Никосии возле здания посольства России на Кипре, его участники призвали мировое... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:42

2024-05-13T22:42

2024-05-13T22:43

в мире

белгород

россия

кипр

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Митинг в память о погибших при теракте в Белгороде прошел в понедельник в Никосии возле здания посольства России на Кипре, его участники призвали мировое сообщество остановить поставки оружия киевскому террористическому режиму, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра (КСРС). В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным МЧС, поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома в Белгороде завершились, спасены 17 человек, 15 погибли. Гладков отмечал, что шестерых пострадавших готовят к отправке в федеральные клиники, 11 остаются в местных больницах. Координационный совет совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов выступил организатором митинга. В мероприятии участвовали российские соотечественники и киприоты, поддерживающие Россию. "Люди приехали на митинг, чтобы выразить свою скорбь и поддержку пострадавшим. Они возложили к стихийному мемориалу цветы и детские игрушки, зажгли свечи", - сказали в КСРС. Участники акции принесли с собой плакаты и лозунги, чтобы привлечь внимание общественности и призвать страны Запада и правительство Кипра пересмотреть свое отношение к террористическому режиму Украины. Лозунги участников митинга гласили: "Защитите мирных жителей! Остановите теракты Зеленского!", "Стоп насилию! Запад, отмените поставку оружия Украине!", "Зеленский, ответь за преступления! Мы требуем справедливости!", "Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!", "Западные страны, не поддерживайте терроризм! Остановите поставку оружия!". Участники мероприятия заявили, что теракты, совершаемые режимом Зеленского против гражданского населения Белгорода, Брянска, Курска и других приграничных территорий России, являются преступными и несут угрозу жизни и безопасности мирных граждан. "Организаторами митинга принято решение направить обращение представительствам европейских и западных стран на Кипре с требованием о прекращении поддержки и поставки оружия киевскому террористическому режиму", - сообщили в КСРС.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

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в мире, белгород, россия, кипр, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела