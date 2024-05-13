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Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
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13:06 13.05.2024 (обновлено: 16:31 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/minoborony-1945563317.html
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области
Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:06
2024-05-13T16:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
россия
волчанск
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Также бойцы отразили пять контратак украинских штурмовиков в районах Глубокого и Тихого.ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.При контрбатарейной борьбе группа "Север" поразила 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30, пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Стрела-10", а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе "Ураган", Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Сегодня на этом фоне Киев сменил командующего группировкой ВСУ "Харьков".Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945511904.html
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Минобороны об улучшении тактического положения в Харьковской области
Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", – уточнили в ведомстве.
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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Волчанск
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

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Также бойцы отразили пять контратак украинских штурмовиков в районах Глубокого и Тихого.
ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
При контрбатарейной борьбе группа "Север" поразила 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30, пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Стрела-10", а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе "Ураган", Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Сегодня на этом фоне Киев сменил командующего группировкой ВСУ "Харьков".
Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВолчанск
 
 
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