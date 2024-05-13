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ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 13.05.2024 (обновлено: 08:51 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/minoborony-1945495150.html
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow
Средства ПВО уничтожили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow над Крымом, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:33
2024-05-13T08:51
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow над Крымом, сообщили в понедельник в Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня &quot;Ольха&quot; и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в сообщенииКак уточнили в ведомстве, четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников уничтожили над Крымом, двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА сбили над территорией Белгородской области, восемь дронов — над Курской областью, еще четыре беспилотника перехватили над территорией Липецкой области.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
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россия
белгородская область
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россия, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow

Минобороны: ПВО ночью сбила над Крымом четыре крылатые ракеты Storm Shadow

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow над Крымом, сообщили в понедельник в Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении

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Как уточнили в ведомстве, четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников уничтожили над Крымом, двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА сбили над территорией Белгородской области, восемь дронов — над Курской областью, еще четыре беспилотника перехватили над территорией Липецкой области.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская область
 
 
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