https://ria.ru/20240513/minoborony-1945495150.html
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow
Средства ПВО уничтожили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow над Крымом, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:33
2024-05-13T07:33
2024-05-13T08:51
специальная военная операция на украине
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белгородская область
курская область
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow над Крымом, сообщили в понедельник в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщенииКак уточнили в ведомстве, четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников уничтожили над Крымом, двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА сбили над территорией Белгородской области, восемь дронов — над Курской областью, еще четыре беспилотника перехватили над территорией Липецкой области.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
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россия, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область
ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow
Минобороны: ПВО ночью сбила над Крымом четыре крылатые ракеты Storm Shadow