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Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей - РИА Новости, 13.05.2024
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13:54 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/mediascope-1945575336.html
Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей
Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей - РИА Новости, 13.05.2024
Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей
Церемонию инаугурации президента России Владимира Путина смотрели 70,6% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:54
2024-05-13T13:54
общество
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемонию инаугурации президента России Владимира Путина смотрели 70,6% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела инаугурацию президента РФ, составила 70,6% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,7%. По данным исследования, трансляцию инаугурации показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР, ТВ-3, МАТЧ ТВ, ТНТ, "Пятница". Рейтинг программы составил 9,7%, доля - 70,6%, охват - 14,3%. Телеканалы транслировали церемонию инаугурации президента России в среднем 1 час 7 минут. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.
https://ria.ru/20240509/inauguratsiya-1944907523.html
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общество, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей

Mediascope: инаугурацию Путина смотрели 70,6% телезрителей старше четырех лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемонию инаугурации президента России Владимира Путина смотрели 70,6% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела инаугурацию президента РФ, составила 70,6% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,7%.
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По данным исследования, трансляцию инаугурации показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР, ТВ-3, МАТЧ ТВ, ТНТ, "Пятница". Рейтинг программы составил 9,7%, доля - 70,6%, охват - 14,3%. Телеканалы транслировали церемонию инаугурации президента России в среднем 1 час 7 минут.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.
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