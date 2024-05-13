https://ria.ru/20240513/mediascope-1945575336.html

Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей

Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей - РИА Новости, 13.05.2024

Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6 процента телезрителей

Церемонию инаугурации президента России Владимира Путина смотрели 70,6% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:54

2024-05-13T13:54

2024-05-13T13:54

общество

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемонию инаугурации президента России Владимира Путина смотрели 70,6% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела инаугурацию президента РФ, составила 70,6% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,7%. По данным исследования, трансляцию инаугурации показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР, ТВ-3, МАТЧ ТВ, ТНТ, "Пятница". Рейтинг программы составил 9,7%, доля - 70,6%, охват - 14,3%. Телеканалы транслировали церемонию инаугурации президента России в среднем 1 час 7 минут. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.

https://ria.ru/20240509/inauguratsiya-1944907523.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944346624.html

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общество, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024