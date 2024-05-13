https://ria.ru/20240513/markirovka-1945489577.html
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2024
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей
Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:28
2024-05-13T05:28
2024-05-13T05:52
экономика
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он.
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экономика, россия
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей
Глава ЦРПТ Дубин: маркировка товаров принесла в бюджет РФ более триллиона рублей
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей, наибольший вклад внесла подакцизная продукция, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет 5 лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве", - отметил он.
По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него", - заключил он.