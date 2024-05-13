https://ria.ru/20240513/manturov-1945511498.html

ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:13

2024-05-13T10:13

2024-05-13T10:37

политика

госдума рф

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.Он предложил провести открытое голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мантурова."Голосование предлагается провести открытое", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Пост первого вице-премьера премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.

https://ria.ru/20240512/manturov-1945411659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, денис мантуров, россия