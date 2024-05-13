https://ria.ru/20240513/manturov-1945511498.html
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:13
2024-05-13T10:13
2024-05-13T10:37
политика
госдума рф
денис мантуров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945515941_0:21:3067:1746_1920x0_80_0_0_e1f87c6562787d95d04e9f10f4baac23.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.Он предложил провести открытое голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мантурова."Голосование предлагается провести открытое", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Пост первого вице-премьера премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.
https://ria.ru/20240512/manturov-1945411659.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945515941_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_0768c5a9d0c70966f53a2f2f9fa9eb63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, денис мантуров, россия
Политика, Госдума РФ, Денис Мантуров, Россия
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
Он предложил провести открытое голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мантурова.
"Голосование предлагается провести открытое", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Пост первого вице-премьера премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.