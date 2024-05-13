Рейтинг@Mail.ru
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 13.05.2024 (обновлено: 10:37 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/manturov-1945511498.html
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:13
2024-05-13T10:37
политика
госдума рф
денис мантуров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945515941_0:21:3067:1746_1920x0_80_0_0_e1f87c6562787d95d04e9f10f4baac23.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.Он предложил провести открытое голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мантурова."Голосование предлагается провести открытое", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Пост первого вице-премьера премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.
https://ria.ru/20240512/manturov-1945411659.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945515941_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_0768c5a9d0c70966f53a2f2f9fa9eb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, денис мантуров, россия
Политика, Госдума РФ, Денис Мантуров, Россия
ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность первого заместителя председателя правительства РФ Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства РФ Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства РФ Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Мантуров обозначил главные направления работы
12 мая, 15:40
Он предложил провести открытое голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мантурова.
"Голосование предлагается провести открытое", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Пост первого вице-премьера премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаГосдума РФДенис МантуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала