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В Литве второй раз подряд не удалось изменить статью о двойном гражданстве - РИА Новости, 13.05.2024
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09:39 13.05.2024 (обновлено: 09:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/litva-1945507334.html
В Литве второй раз подряд не удалось изменить статью о двойном гражданстве
В Литве второй раз подряд не удалось изменить статью о двойном гражданстве - РИА Новости, 13.05.2024
В Литве второй раз подряд не удалось изменить статью о двойном гражданстве
В Литве второй раз подряд на референдуме не удалось изменить статью конституции, которая запрещает гражданам страны иметь второе гражданство, поскольку "за"... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:39
2024-05-13T09:42
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Литве второй раз подряд на референдуме не удалось изменить статью конституции, которая запрещает гражданам страны иметь второе гражданство, поскольку "за" проголосовало менее половины всех зарегистрированных избирателей, сообщает главная избирательная комиссия Литвы. По данным, размещенным на сайте литовского избиркома, в стране зарегистрировано 2,372 миллиона человек с правом голоса, явка на референдуме составила 59%, он признан состоявшимся. За изменение статьи 12 конституции проголосовали 1,014 миллиона избирателей, это более 70% участвовавших в референдуме, но менее 50% всех зарегистрированных избирателей, поэтому статья остается без изменений. В 2019 году также была попытка одновременно с президентскими выборами провести аналогичный референдум, на котором процент поддержавших разрешение двойного гражданства оказался еще ниже - тогда "за" выступило менее миллиона человек. Из 12-й статьи конституции Литвы предлагалось убрать пункт о том, что "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства".
https://ria.ru/20240307/liepa-1931765337.html
https://rsport.ria.ru/20231023/drobyazko-1904569040.html
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в мире, литва
В мире, Литва
В Литве второй раз подряд не удалось изменить статью о двойном гражданстве

В Литве второй раз не удалось узаконить двойное гражданство на референдуме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Литве второй раз подряд на референдуме не удалось изменить статью конституции, которая запрещает гражданам страны иметь второе гражданство, поскольку "за" проголосовало менее половины всех зарегистрированных избирателей, сообщает главная избирательная комиссия Литвы.
По данным, размещенным на сайте литовского избиркома, в стране зарегистрировано 2,372 миллиона человек с правом голоса, явка на референдуме составила 59%, он признан состоявшимся. За изменение статьи 12 конституции проголосовали 1,014 миллиона избирателей, это более 70% участвовавших в референдуме, но менее 50% всех зарегистрированных избирателей, поэтому статья остается без изменений.
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В 2019 году также была попытка одновременно с президентскими выборами провести аналогичный референдум, на котором процент поддержавших разрешение двойного гражданства оказался еще ниже - тогда "за" выступило менее миллиона человек.
Из 12-й статьи конституции Литвы предлагалось убрать пункт о том, что "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства".
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