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В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника - РИА Новости, 13.05.2024
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10:05 13.05.2024 (обновлено: 10:21 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lishaynik-1945509763.html
В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника
В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника - РИА Новости, 13.05.2024
В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника
Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье задержали двух граждан КНР, которые незаконно проникли на заповедную территорию ради сбора краснокнижного... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:05
2024-05-13T10:21
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье задержали двух граждан КНР, которые незаконно проникли на заповедную территорию ради сбора краснокнижного съедобного лишайника, сообщает пресс-служба заповедника. Отмечается, что в воскресенье патрулировавшие территорию инспекторы заповедника обнаружили припаркованную у шлагбаума в охранной зоне заповедника машину с российскими номерами, в которой находилось три гражданина КНР. Пока инспекторы досматривали машину, с территории заповедника вышли еще двое граждан Китая, один из них немного говорил по-русски. В автомобиле были обнаружены только пустые мешки. Нарушители были задержаны и доставлены в отделение полиции, где было установлено, что у всех есть действующие визы. "В отделении полиции русскоязычный нарушитель рассказал, что прибыл в Тернейский район с целью сбора лишайника – умбиликария съедобная. В азиатских странах из него делают деликатесное блюдо, называемое иватаке. Этот лишайник можно найти только в экологически чистых регионах, на высоких камнях и скалах. В России это растение занесено в Красную книгу. Место его произрастания известно и в урочище Ясном, где находились нарушители. У государственных инспекторов есть основание предполагать, что на территорию заповедника нарушители проникли с целью сбора редкого растения", - говорится в сообщении заповедника. Отмечается, что так как найденные в машине мешки были пусты, на нарушителей составили протокол по административной статье за незаконное нахождение на территории заповедника.
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новости - туризм, китай, тернейский район, россия
Новости - Туризм, Китай, Тернейский район, Россия
В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника

В Приморье задержали двух китайцев, проникших в заповедник ради сбора лишайника

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье задержали двух граждан КНР, которые незаконно проникли на заповедную территорию ради сбора краснокнижного съедобного лишайника, сообщает пресс-служба заповедника.
Отмечается, что в воскресенье патрулировавшие территорию инспекторы заповедника обнаружили припаркованную у шлагбаума в охранной зоне заповедника машину с российскими номерами, в которой находилось три гражданина КНР. Пока инспекторы досматривали машину, с территории заповедника вышли еще двое граждан Китая, один из них немного говорил по-русски. В автомобиле были обнаружены только пустые мешки. Нарушители были задержаны и доставлены в отделение полиции, где было установлено, что у всех есть действующие визы.
«
"В отделении полиции русскоязычный нарушитель рассказал, что прибыл в Тернейский район с целью сбора лишайника – умбиликария съедобная. В азиатских странах из него делают деликатесное блюдо, называемое иватаке. Этот лишайник можно найти только в экологически чистых регионах, на высоких камнях и скалах. В России это растение занесено в Красную книгу. Место его произрастания известно и в урочище Ясном, где находились нарушители. У государственных инспекторов есть основание предполагать, что на территорию заповедника нарушители проникли с целью сбора редкого растения", - говорится в сообщении заповедника.
Отмечается, что так как найденные в машине мешки были пусты, на нарушителей составили протокол по административной статье за незаконное нахождение на территории заповедника.
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