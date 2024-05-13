https://ria.ru/20240513/lavrov-1945530597.html

Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД

Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД - РИА Новости, 13.05.2024

Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД

Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность во внешней политике России, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:37

2024-05-13T11:37

2024-05-13T13:06

политика

россия

назначение нового состава правительства россии

сергей лавров

совет федерации рф

валентина матвиенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность во внешней политике России, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Все мы рады, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внёс кандидатуру Сергея Лаврова (на пост главы МИД России). Мы все его хорошо знаем", - сказала политик в ходе консультаций с участием Лаврова. Сенатор отметила большой опыт кандидата в сфере дипломатии, "это человек известный и уважаемый не только у нас в стране, по и за рубежом". По мнению Матвиенко, предложение кандидатуры Лаврова - это "подтверждение преемственности во внешней политике России". Матвиенко подчеркнула важность независимой политики РФ, отметив, что Москва является лидером построения многополярного мира. Политик отметила, что позицию РФ на международной арене отстаивает МИД РФ и важно, чтобы во главе внешнеполитического ведомства находился опытный профессионал, патриот. Матвиенко пожелала Лаврову успехов в ходе проходящих в Совфеде консультаций. Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

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Кирилл Волков

политика, россия, назначение нового состава правительства россии, сергей лавров, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)