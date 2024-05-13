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Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД - РИА Новости, 13.05.2024
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11:37 13.05.2024 (обновлено: 13:06 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lavrov-1945530597.html
Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД
Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД
Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность во внешней политике России, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:37
2024-05-13T13:06
политика
россия
назначение нового состава правительства россии
сергей лавров
совет федерации рф
валентина матвиенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность во внешней политике России, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Все мы рады, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внёс кандидатуру Сергея Лаврова (на пост главы МИД России). Мы все его хорошо знаем", - сказала политик в ходе консультаций с участием Лаврова. Сенатор отметила большой опыт кандидата в сфере дипломатии, "это человек известный и уважаемый не только у нас в стране, по и за рубежом". По мнению Матвиенко, предложение кандидатуры Лаврова - это "подтверждение преемственности во внешней политике России". Матвиенко подчеркнула важность независимой политики РФ, отметив, что Москва является лидером построения многополярного мира. Политик отметила, что позицию РФ на международной арене отстаивает МИД РФ и важно, чтобы во главе внешнеполитического ведомства находился опытный профессионал, патриот. Матвиенко пожелала Лаврову успехов в ходе проходящих в Совфеде консультаций. Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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политика, россия, назначение нового состава правительства россии, сергей лавров, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Назначение нового состава правительства России, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД

Матвиенко: предложение кандидатуры Лаврова подтверждает прежний курс России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам. 13 мая 2024
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ подтверждает преемственность во внешней политике России, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Все мы рады, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внёс кандидатуру Сергея Лаврова (на пост главы МИД России). Мы все его хорошо знаем", - сказала политик в ходе консультаций с участием Лаврова.
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Сенатор отметила большой опыт кандидата в сфере дипломатии, "это человек известный и уважаемый не только у нас в стране, по и за рубежом". По мнению Матвиенко, предложение кандидатуры Лаврова - это "подтверждение преемственности во внешней политике России". Матвиенко подчеркнула важность независимой политики РФ, отметив, что Москва является лидером построения многополярного мира.
Политик отметила, что позицию РФ на международной арене отстаивает МИД РФ и важно, чтобы во главе внешнеполитического ведомства находился опытный профессионал, патриот. Матвиенко пожелала Лаврову успехов в ходе проходящих в Совфеде консультаций.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.
Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
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ПолитикаРоссияНазначение нового состава правительства РоссииСергей ЛавровСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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