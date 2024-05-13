Лавров прибыл в Совет Федерации
Лавров прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров
© Фото : Пресс-служба Совета ФедерацииЗаседание Комитета СФ по международным делам проведены консультации по предложенной Президентом РФ кандидатуре на должность Министра иностранных дел РФ. 13 мая 2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации
Заседание Комитета СФ по международным делам проведены консультации по предложенной Президентом РФ кандидатуре на должность Министра иностранных дел РФ. 13 мая 2024
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает корреспондент РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.
В понедельник международный комитет Совфеда обсудить кандидатуру Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел, также пройдут заседания комитетов по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста.
Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая.
Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.
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