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Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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11:12 13.05.2024 (обновлено: 13:08 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lavrov-1945523545.html
Лавров прибыл в Совет Федерации
Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Лавров прибыл в Совет Федерации
Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:12
2024-05-13T13:08
политика
россия
сергей лавров
владимир путин
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает корреспондент РИА Новости. Накануне президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ. В понедельник международный комитет Совфеда обсудить кандидатуру Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел, также пройдут заседания комитетов по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста. Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая. Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.
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политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Назначение нового состава правительства России
Лавров прибыл в Совет Федерации

Лавров прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров

© Фото : Пресс-служба Совета ФедерацииЗаседание Комитета СФ по международным делам проведены консультации по предложенной Президентом РФ кандидатуре на должность Министра иностранных дел РФ. 13 мая 2024
Заседание Комитета СФ по международным делам проведены консультации по предложенной Президентом РФ кандидатуре на должность Министра иностранных дел РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации
Заседание Комитета СФ по международным делам проведены консультации по предложенной Президентом РФ кандидатуре на должность Министра иностранных дел РФ. 13 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает корреспондент РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.
В понедельник международный комитет Совфеда обсудить кандидатуру Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел, также пройдут заседания комитетов по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста.
Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая.
Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.
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ПолитикаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинСовет Федерации РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Назначение нового состава правительства России
 
 
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