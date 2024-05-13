https://ria.ru/20240513/lavrov-1945523545.html

Лавров прибыл в Совет Федерации

Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Лавров прибыл в Совет Федерации

Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:12

2024-05-13T11:12

2024-05-13T13:08

политика

россия

сергей лавров

владимир путин

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сергей Лавров в понедельник утром приехал в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты "силового блока", передает корреспондент РИА Новости. Накануне президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ. В понедельник международный комитет Совфеда обсудить кандидатуру Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел, также пройдут заседания комитетов по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста. Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая. Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), назначение нового состава правительства россии