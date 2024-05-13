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Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД
Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД - РИА Новости, 13.05.2024
Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД
Международный комитет Совфеда в понедельник проведет консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ, сообщает Telegram-канал СФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:26
2024-05-13T09:26
2024-05-13T09:41
политика
россия
сергей лавров
владимир путин
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник проведет консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ, сообщает Telegram-канал СФ. Ранее президент РФ Владимир Путин внес соответствующее предложение в верхнюю палату парламента. "Сегодня в 11.00 сенаторы проведут консультации на заседании комитета по международным делам по кандидатуре Сергея Викторовича Лаврова на должность главы МИД", - говорится в сообщении. После пройдут заседания комитета по обороне и безопасности, комитета по конституционному законодательству и госстроительству, комитета по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста. Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД
Комитет Совфеда в понедельник обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД