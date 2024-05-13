https://ria.ru/20240513/lavrov-1945505921.html

Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД

Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД - РИА Новости, 13.05.2024

Комитет Совфеда обсудит кандидатуру Лаврова на пост главы МИД

Международный комитет Совфеда в понедельник проведет консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ, сообщает Telegram-канал СФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:26

2024-05-13T09:26

2024-05-13T09:41

политика

россия

сергей лавров

владимир путин

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник проведет консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на пост главы МИД РФ, сообщает Telegram-канал СФ. Ранее президент РФ Владимир Путин внес соответствующее предложение в верхнюю палату парламента. "Сегодня в 11.00 сенаторы проведут консультации на заседании комитета по международным делам по кандидатуре Сергея Викторовича Лаврова на должность главы МИД", - говорится в сообщении. После пройдут заседания комитета по обороне и безопасности, комитета по конституционному законодательству и госстроительству, комитета по федеративному устройству, региональной политике для консультаций по кандидатурам на должности руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Минюста. Пленарное заседание, на котором сенаторы примут постановления по итогам консультаций, состоится 14 мая.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)