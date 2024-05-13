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Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде - РИА Новости, 13.05.2024
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16:05 13.05.2024 (обновлено: 16:24 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде
Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде - РИА Новости, 13.05.2024
Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде
Пострадавшие при обрушении конструкций в Белгороде сотрудники МЧС восстанавливаются, выздоравливают, сообщил и.о. главы ведомства Александр Куренков. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:05
2024-05-13T16:24
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении конструкций в Белгороде сотрудники МЧС восстанавливаются, выздоравливают, сообщил и.о. главы ведомства Александр Куренков."Все, что касается наших сотрудников, которые пострадали при обрушении железобетонных конструкций, все в порядке. Спасибо большое. Все в порядке, ребята выздоравливают, восстанавливаются, скажем так", - рассказал Куренков журналистам в Совфеде.По его словам, у сотрудников диагностированы перелом колена, перелом голеностопа и перелом берцовой кости.
https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html
белгород
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, александр куренков (мчс)
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Александр Куренков (МЧС)
Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде

Куренков: пострадавшие при обрушении в Белгороде сотрудники МЧС идут на поправку

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкСпасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Спасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
Спасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении конструкций в Белгороде сотрудники МЧС восстанавливаются, выздоравливают, сообщил и.о. главы ведомства Александр Куренков.
"Все, что касается наших сотрудников, которые пострадали при обрушении железобетонных конструкций, все в порядке. Спасибо большое. Все в порядке, ребята выздоравливают, восстанавливаются, скажем так", - рассказал Куренков журналистам в Совфеде.
По его словам, у сотрудников диагностированы перелом колена, перелом голеностопа и перелом берцовой кости.
Машины скорой помощи у места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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ПроисшествияБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрелаАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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