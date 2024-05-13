https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде

Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде - РИА Новости, 13.05.2024

Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде

Пострадавшие при обрушении конструкций в Белгороде сотрудники МЧС восстанавливаются, выздоравливают, сообщил и.о. главы ведомства Александр Куренков. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:24

происшествия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

александр куренков (мчс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d57abdcb69d81dd604218316f1dbe7b8.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении конструкций в Белгороде сотрудники МЧС восстанавливаются, выздоравливают, сообщил и.о. главы ведомства Александр Куренков."Все, что касается наших сотрудников, которые пострадали при обрушении железобетонных конструкций, все в порядке. Спасибо большое. Все в порядке, ребята выздоравливают, восстанавливаются, скажем так", - рассказал Куренков журналистам в Совфеде.По его словам, у сотрудников диагностированы перелом колена, перелом голеностопа и перелом берцовой кости.

https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, александр куренков (мчс)