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Куренков прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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14:37 13.05.2024 (обновлено: 17:39 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945595417.html
Куренков прибыл в Совет Федерации
Куренков прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Куренков прибыл в Совет Федерации
Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:37
2024-05-13T17:39
политика
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА Новости. Куренков приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
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политика, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Назначение нового состава правительства России
Куренков прибыл в Совет Федерации

Куренков прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлександр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
Александр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Александр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА Новости.
Куренков приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
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