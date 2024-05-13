Куренков прибыл в Совет Федерации
Куренков прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлександр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
Александр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА Новости.
Куренков приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41