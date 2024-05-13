https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945595417.html

Куренков прибыл в Совет Федерации

Куренков прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Куренков прибыл в Совет Федерации

Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:37

2024-05-13T14:37

2024-05-13T17:39

политика

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его назначению на должность, передает корреспондент РИА Новости. Куренков приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), назначение нового состава правительства россии