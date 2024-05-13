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Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
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15:56 13.05.2024 (обновлено: 16:15 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945631094.html
Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты
Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты
Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук в случае утверждения своей кандидатуры на пост видит безусловное выполнение национальных... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:56
2024-05-13T16:15
борис ковальчук
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук в случае утверждения своей кандидатуры на пост видит безусловное выполнение национальных целей и нацпроектов, определенных президентом РВ Владимиром Путиным, одним из первоочередных приоритетов работы ведомства."Я бы остановился на основных приоритетах, которые я вижу в своей работе в качестве председателя Счетной палаты в случае принятия соответствующего решения со стороны членов Совета Федерации. Первое - это безусловное выполнение национальных целей, стратегических задач и национальных проектов, определенных президентом Российской Федерации в указах от 7 мая 2012 года, 7 мая 2018 года, в 309 указе от 7 мая 2024 года, в перечне поручений по итогам оглашения послания Федеральному Собранию, а также в иных нормативно-правовых актах, описывающих и устанавливающих соответствующие национальные приоритеты в различных сферах", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации по комитете по бюджету.
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борис ковальчук, политика, россия, владимир путин, совет федерации рф
Борис Ковальчук, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты

Ковальчук назвал выполнение нацпроектов одним из приоритетов Счетной палаты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБорис Ковальчук
Борис Ковальчук - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Борис Ковальчук . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук в случае утверждения своей кандидатуры на пост видит безусловное выполнение национальных целей и нацпроектов, определенных президентом РВ Владимиром Путиным, одним из первоочередных приоритетов работы ведомства.
«
"Я бы остановился на основных приоритетах, которые я вижу в своей работе в качестве председателя Счетной палаты в случае принятия соответствующего решения со стороны членов Совета Федерации. Первое - это безусловное выполнение национальных целей, стратегических задач и национальных проектов, определенных президентом Российской Федерации в указах от 7 мая 2012 года, 7 мая 2018 года, в 309 указе от 7 мая 2024 года, в перечне поручений по итогам оглашения послания Федеральному Собранию, а также в иных нормативно-правовых актах, описывающих и устанавливающих соответствующие национальные приоритеты в различных сферах", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации по комитете по бюджету.
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