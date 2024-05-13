https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945631094.html

Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты

Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024

Ковальчук назвал приоритеты работы Счетной палаты

Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук в случае утверждения своей кандидатуры на пост видит безусловное выполнение национальных... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:56

2024-05-13T15:56

2024-05-13T16:15

борис ковальчук

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук в случае утверждения своей кандидатуры на пост видит безусловное выполнение национальных целей и нацпроектов, определенных президентом РВ Владимиром Путиным, одним из первоочередных приоритетов работы ведомства."Я бы остановился на основных приоритетах, которые я вижу в своей работе в качестве председателя Счетной палаты в случае принятия соответствующего решения со стороны членов Совета Федерации. Первое - это безусловное выполнение национальных целей, стратегических задач и национальных проектов, определенных президентом Российской Федерации в указах от 7 мая 2012 года, 7 мая 2018 года, в 309 указе от 7 мая 2024 года, в перечне поручений по итогам оглашения послания Федеральному Собранию, а также в иных нормативно-правовых актах, описывающих и устанавливающих соответствующие национальные приоритеты в различных сферах", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации по комитете по бюджету.

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207840.html

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борис ковальчук, политика, россия, владимир путин, совет федерации рф