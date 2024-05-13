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Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
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13:40 13.05.2024 (обновлено: 13:51 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945575023.html
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты
Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:51
политика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты.Ранее президент России внес в Совет Федерации представление на назначение Ковальчука руководителем контрольного ведомства.В понедельник этот вопрос рассмотрит профильный комитет.
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политика, совет федерации рф, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты

Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Ковальчука главой Счетной палаты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБорис Ковальчук
Борис Ковальчук - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Борис Ковальчук . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты.
Ранее президент России внес в Совет Федерации представление на назначение Ковальчука руководителем контрольного ведомства.
В понедельник этот вопрос рассмотрит профильный комитет.
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