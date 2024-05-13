https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945575023.html

Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты

Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024

Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты

Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:51

политика

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты.Ранее президент России внес в Совет Федерации представление на назначение Ковальчука руководителем контрольного ведомства.В понедельник этот вопрос рассмотрит профильный комитет.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, совет федерации рф, россия