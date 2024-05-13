https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945575023.html
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты
Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:51
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совфед на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, говорится в повестке, размещенной на сайте палаты.Ранее президент России внес в Совет Федерации представление на назначение Ковальчука руководителем контрольного ведомства.В понедельник этот вопрос рассмотрит профильный комитет.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед 14 мая обсудит назначение Ковальчука главой Счетной палаты
Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Ковальчука главой Счетной палаты