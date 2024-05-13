https://ria.ru/20240513/kosatki-1945747871.html
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе, сообщили СМИ
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе, сообщили СМИ
Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais с ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:25
2024-05-13T23:25
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МАДРИД, 13 мая - РИА Новости. Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais с ссылкой на источники. По информации издания, судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками в воскресенье утром. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако в конце концов оно все равно затонуло. Эксперты считают, что речь идет о субпопуляции косаток из примерно 15 особей, получившей название "Глэдис". Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года. С учетом инцидента, произошедшего в эти выходные, уже зарегистрировано семь случаев подобных кораблекрушений. Так, животные потопили пять парусных судов и два марокканских рыболовецких судна. По последним данным Рабочей группы по атлантическим косаткам (GTOA), с тех пор, как эта субпопуляция начала вести себя столь необычно, произошло по меньшей мере 673 взаимодействия с судами. Исследователи не уверены в причинах такого поведения, но ведущие теории говорят о том, что это игривое проявление любопытства млекопитающих, социальная причуда или намеренное нападение на тех, кого они считают конкурентами своей любимой добычи - местного синего тунца. В мае прошлого года министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании заявило, что будет развивать спутниковое отслеживание шести косаток, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с судами. Сообщалось, что с 2020 года в Гибралтарском проливе и в водах у побережья Галисии наблюдаются эпизоды столкновения между косатками и судами, особенно парусниками. В рамках проекта "Экологический переход" уже проведено спутниковое отслеживание китообразных.
https://ria.ru/20240401/akula-1937206457.html
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в мире, гибралтар, испания, галисия
В мире, Гибралтар, Испания, Галисия
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе, сообщили СМИ
Pais: в Гибралтарском проливе косатки потопили судно, протаранив его
МАДРИД, 13 мая - РИА Новости.
Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais
с ссылкой на источники.
По информации издания, судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками в воскресенье утром. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар
. Однако в конце концов оно все равно затонуло.
Эксперты считают, что речь идет о субпопуляции косаток из примерно 15 особей, получившей название "Глэдис". Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года.
С учетом инцидента, произошедшего в эти выходные, уже зарегистрировано семь случаев подобных кораблекрушений. Так, животные потопили пять парусных судов и два марокканских рыболовецких судна. По последним данным Рабочей группы по атлантическим косаткам (GTOA), с тех пор, как эта субпопуляция начала вести себя столь необычно, произошло по меньшей мере 673 взаимодействия с судами.
Исследователи не уверены в причинах такого поведения, но ведущие теории говорят о том, что это игривое проявление любопытства млекопитающих, социальная причуда или намеренное нападение на тех, кого они считают конкурентами своей любимой добычи - местного синего тунца.
В мае прошлого года министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании
заявило, что будет развивать спутниковое отслеживание шести косаток, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с судами. Сообщалось, что с 2020 года в Гибралтарском проливе и в водах у побережья Галисии
наблюдаются эпизоды столкновения между косатками и судами, особенно парусниками. В рамках проекта "Экологический переход" уже проведено спутниковое отслеживание китообразных.