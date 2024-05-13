https://ria.ru/20240513/korova-1945516882.html

В Омской области корова родила двух телят во время паводка

В Омской области корова родила двух телят во время паводка - РИА Новости, 13.05.2024

В Омской области корова родила двух телят во время паводка

Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило Министерство региональной политики. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:45

2024-05-13T10:45

2024-05-13T15:49

хорошие новости

происшествия

жилье

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945224518_0:126:3077:1857_1920x0_80_0_0_85e975df840d3c83eb78eb155b6399c4.jpg

ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило Министерство региональной политики."Жителям одного из домов в деревне Ашеваны спешно пришлось эвакуироваться, оставив на подворье свою корову, которая ждала прибавления. Хозяевам пришла радостная новость! Когда спасатели вернулись в деревню на катерах, чтобы эвакуировать домашний скот из Ашеван, к их удивлению, во одном из дворов их встретила корова с двумя новорожденными рыженькими телятами", — рассказали в ведомстве.Корову вместе с телятами бережно погрузили на катер и перевезли в безопасное место. Сейчас им уже ничего не угрожает. Животных накормили и разместили в сухом месте. Продолжается работа по усилению защитных сооружений и помощи жителям затопленных населенных пунктов. Полиция круглосуточно патрулирует территорию района.Сейчас в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области действует режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим. Идет эвакуация людей. Затоплены 321 дом и 474 земельных участка. Жители просят спасателей эвакуировать и домашний скот.

https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, омская область, иртыш (река), ишим (река), наводнения в россии — 2024