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В Омской области корова родила двух телят во время паводка - РИА Новости, 13.05.2024
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10:45 13.05.2024 (обновлено: 15:49 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/korova-1945516882.html
В Омской области корова родила двух телят во время паводка
В Омской области корова родила двух телят во время паводка - РИА Новости, 13.05.2024
В Омской области корова родила двух телят во время паводка
Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило Министерство региональной политики. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:45
2024-05-13T15:49
хорошие новости
происшествия
жилье
омская область
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ишим (река)
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило Министерство региональной политики.&quot;Жителям одного из домов в деревне Ашеваны спешно пришлось эвакуироваться, оставив на подворье свою корову, которая ждала прибавления. Хозяевам пришла радостная новость! Когда спасатели вернулись в деревню на катерах, чтобы эвакуировать домашний скот из Ашеван, к их удивлению, во одном из дворов их встретила корова с двумя новорожденными рыженькими телятами&quot;, — рассказали в ведомстве.Корову вместе с телятами бережно погрузили на катер и перевезли в безопасное место. Сейчас им уже ничего не угрожает. Животных накормили и разместили в сухом месте. Продолжается работа по усилению защитных сооружений и помощи жителям затопленных населенных пунктов. Полиция круглосуточно патрулирует территорию района.Сейчас в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области действует режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим. Идет эвакуация людей. Затоплены 321 дом и 474 земельных участка. Жители просят спасателей эвакуировать и домашний скот.
https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html
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происшествия, жилье, омская область, иртыш (река), ишим (река), наводнения в россии — 2024
Хорошие новости, Происшествия, Жилье, Омская область, Иртыш (река), Ишим (река), Наводнения в России — 2024
В Омской области корова родила двух телят во время паводка

В Омской области корова родила двух телят при эвакуации скота из села Ашеваны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в деревне Ашеваны Омской области
Паводок в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Паводок в деревне Ашеваны Омской области
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ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило Министерство региональной политики.
«

"Жителям одного из домов в деревне Ашеваны спешно пришлось эвакуироваться, оставив на подворье свою корову, которая ждала прибавления. Хозяевам пришла радостная новость! Когда спасатели вернулись в деревню на катерах, чтобы эвакуировать домашний скот из Ашеван, к их удивлению, во одном из дворов их встретила корова с двумя новорожденными рыженькими телятами", — рассказали в ведомстве.

Корову вместе с телятами бережно погрузили на катер и перевезли в безопасное место. Сейчас им уже ничего не угрожает. Животных накормили и разместили в сухом месте.
Продолжается работа по усилению защитных сооружений и помощи жителям затопленных населенных пунктов. Полиция круглосуточно патрулирует территорию района.
Сейчас в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области действует режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим. Идет эвакуация людей. Затоплены 321 дом и 474 земельных участка. Жители просят спасателей эвакуировать и домашний скот.
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Хорошие новостиПроисшествияЖильеОмская областьИртыш (река)Ишим (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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