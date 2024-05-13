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МИРЭА перевели на удаленку из-за кори - РИА Новости, 13.05.2024
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19:50 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kor-1945720870.html
МИРЭА перевели на удаленку из-за кори
МИРЭА перевели на удаленку из-за кори - РИА Новости, 13.05.2024
МИРЭА перевели на удаленку из-за кори
Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:50
2024-05-13T19:50
рту мирэа
общество
корь
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с тем, что в университете 3 мая зафиксирован единичный случай заболевания корью, с 14 по 24 мая занятия проводятся в дистанционном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на качестве обучения этот формат не скажется. "Руководство РТУ МИРЭА в первую очередь заботится о здоровье студентов и сотрудников", - отметили в пресс-службе. Также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будет проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате, добавили в пресс-службе.
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рту мирэа, общество, корь
РТУ МИРЭА, Общество, Корь
МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

РТУ МИРЭА перевели на дистанционный формат обучения из-за случая заражения корью

© ФотоМИРЭА — Российский технологический университет
МИРЭА — Российский технологический университет - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото
МИРЭА — Российский технологический университет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"В связи с тем, что в университете 3 мая зафиксирован единичный случай заболевания корью, с 14 по 24 мая занятия проводятся в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на качестве обучения этот формат не скажется. "Руководство РТУ МИРЭА в первую очередь заботится о здоровье студентов и сотрудников", - отметили в пресс-службе.
Также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будет проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате, добавили в пресс-службе.
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