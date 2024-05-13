МИРЭА перевели на удаленку из-за кори
РТУ МИРЭА перевели на дистанционный формат обучения из-за случая заражения корью
© ФотоМИРЭА — Российский технологический университет
© Фото
МИРЭА — Российский технологический университет. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
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"В связи с тем, что в университете 3 мая зафиксирован единичный случай заболевания корью, с 14 по 24 мая занятия проводятся в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на качестве обучения этот формат не скажется. "Руководство РТУ МИРЭА в первую очередь заботится о здоровье студентов и сотрудников", - отметили в пресс-службе.
Также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будет проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате, добавили в пресс-службе.
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