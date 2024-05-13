https://ria.ru/20240513/kor-1945720870.html

МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

МИРЭА перевели на удаленку из-за кори - РИА Новости, 13.05.2024

МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:50

2024-05-13T19:50

2024-05-13T19:50

рту мирэа

общество

корь

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведен на дистанционный формат обучения из-за единичного случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с тем, что в университете 3 мая зафиксирован единичный случай заболевания корью, с 14 по 24 мая занятия проводятся в дистанционном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на качестве обучения этот формат не скажется. "Руководство РТУ МИРЭА в первую очередь заботится о здоровье студентов и сотрудников", - отметили в пресс-службе. Также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будет проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате, добавили в пресс-службе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рту мирэа, общество, корь