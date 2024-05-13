https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

Германия и Прибалтика вступают в бой. На Западе сделали заявление о России

Германия и Прибалтика вступают в бой. На Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 13.05.2024

Германия и Прибалтика вступают в бой. На Западе сделали заявление о России

США видят, что конфликт с Россией на Украине выходит из-под их контроля, поскольку Франция, Германия и страны Прибалтики начали действовать самостоятельно,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:34

2024-05-13T15:34

2024-05-13T17:43

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жак бо

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США видят, что конфликт с Россией на Украине выходит из-под их контроля, поскольку Франция, Германия и страны Прибалтики начали действовать самостоятельно, заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."США начинают терять свое влияние и видят, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) выходит из-под их контроля. Франция, Германия и страны Прибалтики внезапно начали вести собственную войну. В Соединенных Штатах пришли к осознанию, что ситуацию нужно немного стабилизировать", — полагает эксперт.Как отметил Бо, отдельные страны — члены НАТО участвуют в боевых действиях на стороне Украины, присылая туда инструкторов и корректировщиков для артиллерии. Однако Соединенные Штаты хотят сделать все возможное, чтобы Североатлантический альянс как единая организация не был вовлечен в войну с Россией, считает бывший разведчик.По его словам, Вашингтон пытается успокоить европейских союзников и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы они не шли на радикальные шаги, которые выведут ситуацию из-под контроля.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945469651.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

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в мире, украина, россия, германия, жак бо, владимир зеленский, дмитрий песков, нато