https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945560882.html

Колокольцев прибыл в Совет Федерации

Колокольцев прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Колокольцев прибыл в Совет Федерации

Кандидат на пост министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Совет Федерации на заседание комитетов для проведения консультаций на рассмотрение... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:03

2024-05-13T13:03

2024-05-13T15:19

политика

россия

совет федерации рф

назначение нового состава правительства россии

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Совет Федерации на заседание комитетов для проведения консультаций на рассмотрение назначения на должность, передает корреспондент РИА Новости.Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента России Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)