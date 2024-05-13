Колокольцев прибыл в Совет Федерации
Колокольцев прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в Совете Федерации РФ. 13 мая 2024
Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в Совете Федерации РФ. 13 мая 2024
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Совет Федерации на заседание комитетов для проведения консультаций на рассмотрение назначения на должность, передает корреспондент РИА Новости.
Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента России Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
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