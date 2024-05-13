Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования
Россия и КНДР подпишут протокол по развитию фундаментальных исследований
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии, подпишут протокол, отражающий договоренности по развитию фундаментальных исследований, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Будет подписан Протокол, где найдут свое отражение достигнутые договоренности, касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах науки и технологии, фундаментальных исследований, актуализации нормативно-правовой базы и т.д.", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте".
Россия ценит отношения с КНДР, заявили в Кремле
8 мая, 12:07
Посольство указывает, что сегодня в Россию вылетела большая делегация во главе с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гилем. Помимо участия в работе подкомиссии он проведет переговоры с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и председателем российской части МПК, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Северокорейская делегация, в которую вошли представители ведущих исследовательских центров республики, эксперты в различных областях науки и техники, а также корейские дипломаты, посетит крупнейшие российских научных и образовательных институты и учреждения, включая МГУ им. М.В.Ломоносова, Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральный научный центр пищевых систем, Российскую академию наук и инновационный центр Сколково. Кроме того, члены делегации увидят Международную выставку-форум "Россия", музейный комплекс Московского Кремля и прогуляются по Красной площади.
В ходе беседы в аэропорту Пхеньяна с Ли Чхун Гилем посол России в КНДР Александр Мацегора также обратил внимание на инициативу Института Китая и современной Азии РАН об организации в сентябре нынешнего года в Пхеньяне научной конференции, посвященной годовщине саммита лидеров двух стран на космодроме "Восточный" и его значению для развития двусторонних отношений и стабилизации обстановки в Северо-Восточной Азии. Проведение этого мероприятия, как отмечает посольство, может быть зафиксировано в протоколе заседания подкомиссии.
"С нетерпением будем ожидать возвращения делегации, чтобы обсудить итоги ее визита", - подчеркнули в посольстве.