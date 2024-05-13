https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html

Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования

Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования - РИА Новости, 13.05.2024

Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования

Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:48

2024-05-13T12:48

2024-05-13T12:48

наука

россия

пхеньян

валерий фальков

александр козлов (глава минприроды)

александр мацегора

российская академия наук

сколково

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии, подпишут протокол, отражающий договоренности по развитию фундаментальных исследований, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. "Будет подписан Протокол, где найдут свое отражение достигнутые договоренности, касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах науки и технологии, фундаментальных исследований, актуализации нормативно-правовой базы и т.д.", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте". Посольство указывает, что сегодня в Россию вылетела большая делегация во главе с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гилем. Помимо участия в работе подкомиссии он проведет переговоры с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и председателем российской части МПК, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Северокорейская делегация, в которую вошли представители ведущих исследовательских центров республики, эксперты в различных областях науки и техники, а также корейские дипломаты, посетит крупнейшие российских научных и образовательных институты и учреждения, включая МГУ им. М.В.Ломоносова, Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральный научный центр пищевых систем, Российскую академию наук и инновационный центр Сколково. Кроме того, члены делегации увидят Международную выставку-форум "Россия", музейный комплекс Московского Кремля и прогуляются по Красной площади. В ходе беседы в аэропорту Пхеньяна с Ли Чхун Гилем посол России в КНДР Александр Мацегора также обратил внимание на инициативу Института Китая и современной Азии РАН об организации в сентябре нынешнего года в Пхеньяне научной конференции, посвященной годовщине саммита лидеров двух стран на космодроме "Восточный" и его значению для развития двусторонних отношений и стабилизации обстановки в Северо-Восточной Азии. Проведение этого мероприятия, как отмечает посольство, может быть зафиксировано в протоколе заседания подкомиссии. "С нетерпением будем ожидать возвращения делегации, чтобы обсудить итоги ее визита", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20240508/peskov-1944628285.html

https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943570108.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, валерий фальков, александр козлов (глава минприроды), александр мацегора, российская академия наук, сколково, кндр (северная корея)