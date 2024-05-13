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Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования - РИА Новости, 13.05.2024
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Наука
 
12:48 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования - РИА Новости, 13.05.2024
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования
Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:48
2024-05-13T12:48
наука
россия
пхеньян
валерий фальков
александр козлов (глава минприроды)
александр мацегора
российская академия наук
сколково
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии, подпишут протокол, отражающий договоренности по развитию фундаментальных исследований, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. "Будет подписан Протокол, где найдут свое отражение достигнутые договоренности, касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах науки и технологии, фундаментальных исследований, актуализации нормативно-правовой базы и т.д.", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте". Посольство указывает, что сегодня в Россию вылетела большая делегация во главе с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гилем. Помимо участия в работе подкомиссии он проведет переговоры с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и председателем российской части МПК, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Северокорейская делегация, в которую вошли представители ведущих исследовательских центров республики, эксперты в различных областях науки и техники, а также корейские дипломаты, посетит крупнейшие российских научных и образовательных институты и учреждения, включая МГУ им. М.В.Ломоносова, Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральный научный центр пищевых систем, Российскую академию наук и инновационный центр Сколково. Кроме того, члены делегации увидят Международную выставку-форум "Россия", музейный комплекс Московского Кремля и прогуляются по Красной площади. В ходе беседы в аэропорту Пхеньяна с Ли Чхун Гилем посол России в КНДР Александр Мацегора также обратил внимание на инициативу Института Китая и современной Азии РАН об организации в сентябре нынешнего года в Пхеньяне научной конференции, посвященной годовщине саммита лидеров двух стран на космодроме "Восточный" и его значению для развития двусторонних отношений и стабилизации обстановки в Северо-Восточной Азии. Проведение этого мероприятия, как отмечает посольство, может быть зафиксировано в протоколе заседания подкомиссии. "С нетерпением будем ожидать возвращения делегации, чтобы обсудить итоги ее визита", - подчеркнули в посольстве.
https://ria.ru/20240508/peskov-1944628285.html
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россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, валерий фальков, александр козлов (глава минприроды), александр мацегора, российская академия наук, сколково, кндр (северная корея)
Наука, Россия, Пхеньян, Валерий Фальков, Александр Козлов (глава Минприроды), Александр Мацегора, Российская академия наук, Сколково, КНДР (Северная Корея)
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования

Россия и КНДР подпишут протокол по развитию фундаментальных исследований

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и КНДР в ходе предстоящего восьмого заседания подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, действующей в рамках двусторонней Межправкомиссии, подпишут протокол, отражающий договоренности по развитию фундаментальных исследований, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Будет подписан Протокол, где найдут свое отражение достигнутые договоренности, касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах науки и технологии, фундаментальных исследований, актуализации нормативно-правовой базы и т.д.", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте".
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Посольство указывает, что сегодня в Россию вылетела большая делегация во главе с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гилем. Помимо участия в работе подкомиссии он проведет переговоры с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и председателем российской части МПК, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Северокорейская делегация, в которую вошли представители ведущих исследовательских центров республики, эксперты в различных областях науки и техники, а также корейские дипломаты, посетит крупнейшие российских научных и образовательных институты и учреждения, включая МГУ им. М.В.Ломоносова, Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральный научный центр пищевых систем, Российскую академию наук и инновационный центр Сколково. Кроме того, члены делегации увидят Международную выставку-форум "Россия", музейный комплекс Московского Кремля и прогуляются по Красной площади.
В ходе беседы в аэропорту Пхеньяна с Ли Чхун Гилем посол России в КНДР Александр Мацегора также обратил внимание на инициативу Института Китая и современной Азии РАН об организации в сентябре нынешнего года в Пхеньяне научной конференции, посвященной годовщине саммита лидеров двух стран на космодроме "Восточный" и его значению для развития двусторонних отношений и стабилизации обстановки в Северо-Восточной Азии. Проведение этого мероприятия, как отмечает посольство, может быть зафиксировано в протоколе заседания подкомиссии.
"С нетерпением будем ожидать возвращения делегации, чтобы обсудить итоги ее визита", - подчеркнули в посольстве.
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НаукаРоссияПхеньянВалерий ФальковАлександр Козлов (глава Минприроды)Александр МацегораРоссийская академия наукСколковоКНДР (Северная Корея)
 
 
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