https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

МИД КНДР предостерег Запад от увеличения военного присутствия в АТР

МИД КНДР предостерег Запад от увеличения военного присутствия в АТР - РИА Новости, 13.05.2024

МИД КНДР предостерег Запад от увеличения военного присутствия в АТР

КНДР будет вынуждена пересмотреть свои подходы и принять необходимые меры в отношении ряда западных стран, если они продолжат наращивать свое военное... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:52

2024-05-13T10:52

2024-05-13T10:52

в мире

корейский полуостров

канада

австралия

оон

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КНДР будет вынуждена пересмотреть свои подходы и принять необходимые меры в отношении ряда западных стран, если они продолжат наращивать свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом нарушения Пхеньяном санкций СБ ООН, говорится в заявлении начальника отдела по внешней политике МИД КНДР, которое цитирует агентство ЦТАК. "КНДР на основе глубокого анализа негативного влияния от тревожного поведения некоторых стран, включая Канаду, Австралию, Великобританию, Германию и Францию, которые присоединяются к так называемому "контролю за нарушением санкций в отношении Кореи", примет необходимые меры для последовательной защиты суверенитета и безопасности государства", - приводит текст заявления агентство ЦТАК. В заявлении отмечается, что недавно неподалеку от Корейского полуострова состоялись учения военно-морских сил Великобритании и Южной Кореи, Германия, Франция и Новая Зеландия "один за другим" перебрасывают к Корейскому полуострову свои военные корабли и самолеты, а Канада планирует разместить на военной базе Японии патрульный самолет для наблюдения. В МИД КНДР также особо отметили роль Австралии, корабль которой "вторгся в акваторию вокруг Корейского полуострова, поднял в воздух военный вертолет и угрожал морской, воздушной безопасности окружающих стран, создав тем самым возможность опаснейшего вооруженного столкновения". В заявлении указывается, что военное присутствие вышеуказанных стран, проводимое под предлогом исполнения резолюций Совета Безопасности всемирной организации и соблюдения международного права, противоречит цели и принципам Устава ООН, "основой которых являются равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела." По словам начальника отдела по внешней политике МИД КНДР, действия союзников США еще более обостряют нестабильную ситуацию в регионе, создают заметную опасность для обеспечения мира и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в АТР в целом. В этой связи северокорейское дипломатическое ведомство выразило "серьезную озабоченность безответственному поведению некоторых стран, присоединяющихся к враждебной политике и гегемонистской стратегии США" и потребовало немедленно прекратить провокации. "Реалии, в которых некоторые западные страны применяют военные силы вокруг нашей страны, находящейся далеко от себя в геополитическом отношении, подсказывают нам многое. Если силовая причастность является преследуемой ими политикой в отношении Кореи, то и нам придется пересмотреть политический подход к ним в наших интересах", - заявили в МИД КНДР. Там подчеркнули, что западным странам следует глубоко задуматься о том, что их политика неразумного и слепого подчинения США приведет к "нанесению вреда своим интересам своими же руками".

https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html

https://ria.ru/20231202/kndr-1913356895.html

https://ria.ru/20240415/ssha-1940120570.html

корейский полуостров

канада

австралия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, корейский полуостров, канада, австралия, оон, кндр (северная корея)