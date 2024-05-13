Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kndr-1945487968.html
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.05.2024
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T04:55
2024-05-13T04:55
в мире
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497562_0:46:904:555_1920x0_80_0_0_b52f1ce3bad44a1642cbdda1e519cd95.jpg
СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новые стрелковые вооружения, включая снайперскую винтовку, и лично ознакомился с их характеристиками. "Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу – ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне", - пишет ЦТАК. На фотографиях ЦТАК видно, что Ким Чен Ын пробует винтовку, целясь из нее, осматривает ее со всех сторон, стреляет из нее. Агентство также опубликовало фотографию мишени, которая поражена ровно в десятку. Лидер КНДР в ходе визита на предприятие разъяснил намерение партии "в корне" обновить стрелковое оружие, развивать предприятия по его производству. Он также осветил принципиальные направления работы и задачи для организации и развития оборонного производства в плане экономики и других аспектов.
https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497562_52:0:852:600_1920x0_80_0_0_a2c864f3758e0e751cdbc3709dce529d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ким чен ын
В мире, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия

© Фото : ЦТАККим Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новые стрелковые вооружения, включая снайперскую винтовку, и лично ознакомился с их характеристиками.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Ким Чен Ын посетил ведущие оборонные предприятия КНДР
04:29
"Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу – ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне", - пишет ЦТАК.
На фотографиях ЦТАК видно, что Ким Чен Ын пробует винтовку, целясь из нее, осматривает ее со всех сторон, стреляет из нее. Агентство также опубликовало фотографию мишени, которая поражена ровно в десятку.
Лидер КНДР в ходе визита на предприятие разъяснил намерение партии "в корне" обновить стрелковое оружие, развивать предприятия по его производству. Он также осветил принципиальные направления работы и задачи для организации и развития оборонного производства в плане экономики и других аспектов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын тестирует новейший северокорейский танк - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
14 марта, 02:55
 
В миреКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала