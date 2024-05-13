https://ria.ru/20240513/kndr-1945487968.html
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.05.2024
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T04:55
2024-05-13T04:55
2024-05-13T04:55
в мире
ким чен ын
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СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новые стрелковые вооружения, включая снайперскую винтовку, и лично ознакомился с их характеристиками. "Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу – ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне", - пишет ЦТАК. На фотографиях ЦТАК видно, что Ким Чен Ын пробует винтовку, целясь из нее, осматривает ее со всех сторон, стреляет из нее. Агентство также опубликовало фотографию мишени, которая поражена ровно в десятку. Лидер КНДР в ходе визита на предприятие разъяснил намерение партии "в корне" обновить стрелковое оружие, развивать предприятия по его производству. Он также осветил принципиальные направления работы и задачи для организации и развития оборонного производства в плане экономики и других аспектов.
https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html
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в мире, ким чен ын
Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку
ЦТАК: Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия
СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новые стрелковые вооружения, включая снайперскую винтовку, и лично ознакомился с их характеристиками.
"Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу – ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне", - пишет ЦТАК.
На фотографиях ЦТАК видно, что Ким Чен Ын пробует винтовку, целясь из нее, осматривает ее со всех сторон, стреляет из нее. Агентство также опубликовало фотографию мишени, которая поражена ровно в десятку.
Лидер КНДР в ходе визита на предприятие разъяснил намерение партии "в корне" обновить стрелковое оружие, развивать предприятия по его производству. Он также осветил принципиальные направления работы и задачи для организации и развития оборонного производства в плане экономики и других аспектов.