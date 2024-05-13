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ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик "Новичка" - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 13.05.2024 (обновлено: 09:48 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kislota-1945507837.html
ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик "Новичка"
ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик "Новичка" - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик "Новичка"
Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:45
2024-05-13T09:48
специальная военная операция на украине
семеновка (краматорск)
россия
донецкая народная республика
леонид ринк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк. ВСУ использовали против гражданского населения в селе Семеновка боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля. "Какой-то тип оружия у них (ВСУ - ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - рассказал собеседник агентства. "Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты", - добавил Ринк. Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления. Синильная кислота – легколетучая жидкость с характерным запахом горького миндаля. Она является сильным ядом, в количестве 0,05 грамма вызывая у человека смертельное отравление. Симптомы легкого отравления синильной кислотой - вкус горького миндаля во рту, першение в горле, головокружение, слюнотечение, рвота, страх, шок. При тяжелом отравлении - потеря сознания, судороги, гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы) кожных покровов, паралич дыхания. Об освобождении Семеновки в ДНР Минобороны России сообщило 29 апреля.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
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семеновка (краматорск), россия, донецкая народная республика, леонид ринк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Семеновка (Краматорск), Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Ринк, Вооруженные силы Украины
ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик "Новичка"

Разработчик "Новичка": ВСУ использовали в ДНР снаряды с синильной кислотой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
ВСУ использовали против гражданского населения в селе Семеновка боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"Какой-то тип оружия у них (ВСУ - ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - рассказал собеседник агентства.
"Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты", - добавил Ринк.
Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления. Синильная кислота – легколетучая жидкость с характерным запахом горького миндаля. Она является сильным ядом, в количестве 0,05 грамма вызывая у человека смертельное отравление.
Симптомы легкого отравления синильной кислотой - вкус горького миндаля во рту, першение в горле, головокружение, слюнотечение, рвота, страх, шок. При тяжелом отравлении - потеря сознания, судороги, гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы) кожных покровов, паралич дыхания.
Об освобождении Семеновки в ДНР Минобороны России сообщило 29 апреля.
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