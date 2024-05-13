https://ria.ru/20240513/kinoprokat-1945477472.html
"Сто лет тому вперед" в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
"Сто лет тому вперед" в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
"Сто лет тому вперед" в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева вновь возглавил кинопрокат, заработав 235,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:52
2024-05-13T00:52
2024-05-13T00:52
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева вновь возглавил кинопрокат, заработав 235,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место занял фильм "Планета обезьян: Новое царство", собравший 80 миллионов рублей. На третьей строчке остался музыкальный фильм "Летучий корабль" со сборами 42,9 миллиона рублей. Четвертое место досталось российскому комедийному фильму "Как я встретил ее маму" - сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 33,6 миллиона рублей. Пятое место занял мультфильм "Приключения панды". Картина собрала в прокате 32 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html
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россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
"Сто лет тому вперед" в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Сто лет тому вперед" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные