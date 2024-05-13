https://ria.ru/20240513/khusnullin-1945628088.html

Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером

Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером

Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:48

2024-05-13T15:48

2024-05-13T15:54

политика

россия

госдума рф

марат хуснуллин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ."За" проголосовало 374 депутата, воздержалось - 61.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить кандидатуру Хуснуллина и внес в палату соответствующий проект постановления."Утвердить Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, марат хуснуллин, назначение нового состава правительства россии