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Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
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15:48 13.05.2024 (обновлено: 15:54 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/khusnullin-1945628088.html
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером
Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:48
2024-05-13T15:54
политика
россия
госдума рф
марат хуснуллин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ."За" проголосовало 374 депутата, воздержалось - 61.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить кандидатуру Хуснуллина и внес в палату соответствующий проект постановления."Утвердить Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказано в документе.
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политика, россия, госдума рф, марат хуснуллин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Госдума РФ, Марат Хуснуллин, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером

Госдума утвердила Хуснуллина заместителем председателя правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Марат Хуснуллин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Марат Хуснуллин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ.
"За" проголосовало 374 депутата, воздержалось - 61.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить кандидатуру Хуснуллина и внес в палату соответствующий проект постановления.
"Утвердить Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказано в документе.
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ПолитикаРоссияГосдума РФМарат ХуснуллинНазначение нового состава правительства России
 
 
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