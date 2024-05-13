https://ria.ru/20240513/khusnullin-1945628088.html
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером
Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:48
2024-05-13T15:48
2024-05-13T15:54
политика
россия
госдума рф
марат хуснуллин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ."За" проголосовало 374 депутата, воздержалось - 61.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить кандидатуру Хуснуллина и внес в палату соответствующий проект постановления."Утвердить Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказано в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, марат хуснуллин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Госдума РФ, Марат Хуснуллин, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила Хуснуллина вице-премьером
Госдума утвердила Хуснуллина заместителем председателя правительства