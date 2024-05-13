https://ria.ru/20240513/kherson-1945484377.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:10
2024-05-13T03:10
2024-05-13T03:10
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы