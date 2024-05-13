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"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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16:52 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945652395.html
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом
США будут приуменьшать значимость территориальных потерь ВСУ в Харьковской области, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:52
2024-05-13T16:52
в мире
сша
харьковская область
харьков
руслан бортник
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США будут приуменьшать значимость территориальных потерь ВСУ в Харьковской области, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka."Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения. Тем более мы понимаем, что в США тоже выборы. Даже если возникнет реальная угроза Харькову, США будут пытаться это все приуменьшить, чтобы это не выглядело как поражение курса (госсекретаря Энтони. — Прим. ред.) Блинкена", — полагает эксперт.По его словам, сейчас ВСУ в этом регионе сильно подавлены наступлением россиян. Многие задаются вопросом, почему киевское руководство не строило надежные оборонительные укрепления, заявил Бортник.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в харьковском направлении. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html
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сша
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в мире, сша, харьковская область, харьков, руслан бортник, вооруженные силы украины, россия
В мире, США, Харьковская область, Харьков, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Россия
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

Киевский политолог: США хотят приуменьшить значимость возможной потери Харькова

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США будут приуменьшать значимость территориальных потерь ВСУ в Харьковской области, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
"Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения. Тем более мы понимаем, что в США тоже выборы. Даже если возникнет реальная угроза Харькову, США будут пытаться это все приуменьшить, чтобы это не выглядело как поражение курса (госсекретаря Энтони. — Прим. ред.) Блинкена", — полагает эксперт.
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По его словам, сейчас ВСУ в этом регионе сильно подавлены наступлением россиян. Многие задаются вопросом, почему киевское руководство не строило надежные оборонительные укрепления, заявил Бортник.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в харьковском направлении. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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В миреСШАХарьковская областьХарьковРуслан БортникВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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