https://ria.ru/20240513/kharkov-1945652395.html

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

США будут приуменьшать значимость территориальных потерь ВСУ в Харьковской области, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:52

2024-05-13T16:52

2024-05-13T16:52

в мире

сша

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руслан бортник

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США будут приуменьшать значимость территориальных потерь ВСУ в Харьковской области, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka."Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения. Тем более мы понимаем, что в США тоже выборы. Даже если возникнет реальная угроза Харькову, США будут пытаться это все приуменьшить, чтобы это не выглядело как поражение курса (госсекретаря Энтони. — Прим. ред.) Блинкена", — полагает эксперт.По его словам, сейчас ВСУ в этом регионе сильно подавлены наступлением россиян. Многие задаются вопросом, почему киевское руководство не строило надежные оборонительные укрепления, заявил Бортник.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в харьковском направлении. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

сша

харьковская область

харьков

россия

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