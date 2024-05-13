Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев
Синегубов заявил об угрозе расширения зоны боевых действий в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона" недалеко от границы с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона" недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал реальной угрозу расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт региона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
"Угроза расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт реальна", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Также он заявил, что в регионе увеличились "серая зона" и линия фронта. По его словам, "ситуация достаточно сложная".
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.