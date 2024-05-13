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Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945545132.html
Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев
Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев - РИА Новости, 13.05.2024
Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал реальной угрозу расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:22
2024-05-13T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал реальной угрозу расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт региона. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Угроза расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт реальна", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Также он заявил, что в регионе увеличились "серая зона" и линия фронта. По его словам, "ситуация достаточно сложная". Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Киевские власти Харьковской области опасаются расширения зоны боев

Синегубов заявил об угрозе расширения зоны боевых действий в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона" недалеко от границы с Россией в Харьковской области
Рабочие устанавливают зубы дракона недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона" недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал реальной угрозу расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт региона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
"Угроза расширения зоны боевых действий на тот или иной населенный пункт реальна", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Также он заявил, что в регионе увеличились "серая зона" и линия фронта. По его словам, "ситуация достаточно сложная".
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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