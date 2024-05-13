https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html

На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом

На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024

На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом

Представитель ВСУ и власти Харьковской области обменялись взаимными обвинениями на фоне наступления российских войск, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:40

2024-05-13T03:40

2024-05-13T03:40

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

харьков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a32bab0d66bf3ba4ef6685981e0e0b76.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Представитель ВСУ и власти Харьковской области обменялись взаимными обвинениями на фоне наступления российских войск, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Как отмечает издание, служащий на харьковском направлении украинский офицер заявил в соцсетях об отсутствии укреплений и минных заграждений на "первой линии" обороны, из-за чего российские войска "свободно вошли" по всей линии границы. Он назвал это стало следствием "умышленного саботажа" или "безумного воровства" властей.Впоследствии первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха опубликовал пост, в котором назвал подобные утверждения "дезинформацией"."Построенные силами областной администрации фортификации занимают силы обороны Украины. Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника <…> Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние", — заявил Семенуха.Также он опроверг распространявшиеся в харьковских пабликах утверждения о том, что глава военной администрации области Олег Синегубов на фоне российского наступления покинул Харьков. Как утверждает чиновник, руководство области находится в городе в полном составе и выполняет задачи, поставленные "политическим руководством страны и генеральным штабом ВСУ".Как накануне заявил Владимир Зеленский, в Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, продолжаются "оборонительные бои" на значительной части пограничной полосы Украины. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. До этого там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945483017.html

харьковская область

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, украина, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины