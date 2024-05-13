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На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:40 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом
На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом
Представитель ВСУ и власти Харьковской области обменялись взаимными обвинениями на фоне наступления российских войск, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:40
2024-05-13T03:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Представитель ВСУ и власти Харьковской области обменялись взаимными обвинениями на фоне наступления российских войск, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Как отмечает издание, служащий на харьковском направлении украинский офицер заявил в соцсетях об отсутствии укреплений и минных заграждений на "первой линии" обороны, из-за чего российские войска "свободно вошли" по всей линии границы. Он назвал это стало следствием "умышленного саботажа" или "безумного воровства" властей.Впоследствии первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха опубликовал пост, в котором назвал подобные утверждения "дезинформацией"."Построенные силами областной администрации фортификации занимают силы обороны Украины. Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника &lt;…&gt; Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние", — заявил Семенуха.Также он опроверг распространявшиеся в харьковских пабликах утверждения о том, что глава военной администрации области Олег Синегубов на фоне российского наступления покинул Харьков. Как утверждает чиновник, руководство области находится в городе в полном составе и выполняет задачи, поставленные "политическим руководством страны и генеральным штабом ВСУ".Как накануне заявил Владимир Зеленский, в Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, продолжаются "оборонительные бои" на значительной части пограничной полосы Украины. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. До этого там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945483017.html
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харьковская область, украина, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом

"Страна.ua": офицер ВСУ заявил об отсутствии укреплений в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Представитель ВСУ и власти Харьковской области обменялись взаимными обвинениями на фоне наступления российских войск, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Как отмечает издание, служащий на харьковском направлении украинский офицер заявил в соцсетях об отсутствии укреплений и минных заграждений на "первой линии" обороны, из-за чего российские войска "свободно вошли" по всей линии границы. Он назвал это стало следствием "умышленного саботажа" или "безумного воровства" властей.
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Впоследствии первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха опубликовал пост, в котором назвал подобные утверждения "дезинформацией".
"Построенные силами областной администрации фортификации занимают силы обороны Украины. Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника <…> Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние", — заявил Семенуха.
Также он опроверг распространявшиеся в харьковских пабликах утверждения о том, что глава военной администрации области Олег Синегубов на фоне российского наступления покинул Харьков. Как утверждает чиновник, руководство области находится в городе в полном составе и выполняет задачи, поставленные "политическим руководством страны и генеральным штабом ВСУ".
Как накануне заявил Владимир Зеленский, в Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, продолжаются "оборонительные бои" на значительной части пограничной полосы Украины. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны России ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. До этого там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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