https://ria.ru/20240513/kevorkova-1945620031.html

Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024

Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:28

2024-05-13T15:28

2024-05-13T15:34

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

надежда кеворкова

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html

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2024

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), надежда кеворкова