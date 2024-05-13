Рейтинг@Mail.ru
Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 13.05.2024 (обновлено: 15:34 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kevorkova-1945620031.html
Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024
Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:28
2024-05-13T15:34
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
надежда кеворкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_1471517a3d4b4625be2f6a7c3ebf6d5e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_cac066909977f760fc647610b483297d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), надежда кеворкова
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Надежда Кеворкова
Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Кеворкову в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
«
"Национальная часть... Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
22 февраля, 09:22
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Надежда Кеворкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала