https://ria.ru/20240513/katastrofa-1945727406.html
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году
Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:32
2024-05-13T20:32
2024-05-13T20:32
экономика
сша
россия
алексей можин
джо байден
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/52/1552435268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b312d0fdc6e376d8b19331ab7bf3844.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки", - написал Малпасс в своем посте в LinkedIn. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20240513/ssha-1945715903.html
https://ria.ru/20240511/partner-1945228132.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/52/1552435268_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_6ac6f2fecd146a182f5c70032eb94bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, алексей можин, джо байден, мвф, всемирный банк
Экономика, США, Россия, Алексей Можин, Джо Байден, МВФ, Всемирный банк
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году
Экс-глава Всемирного банка: США ждет финансовая катастрофа к 2025 году