https://ria.ru/20240513/katastrofa-1945727406.html

Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году

Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году - РИА Новости, 13.05.2024

Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году

Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:32

2024-05-13T20:32

2024-05-13T20:32

экономика

сша

россия

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джо байден

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Большой государственный долг США и чрезмерные расходы американского правительства могут закончиться финансовой катастрофой для Штатов уже к 2025 году, убежден экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки", - написал Малпасс в своем посте в LinkedIn. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая США, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем госдолга. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

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экономика, сша, россия, алексей можин, джо байден, мвф, всемирный банк