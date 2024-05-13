https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945632346.html

Глава Каталонии отказался от места в парламенте

Глава Каталонии отказался от места в парламенте - РИА Новости, 13.05.2024

Глава Каталонии отказался от места в парламенте

Исполняющий обязанности главы правительства испанского автономного сообщества Каталония Пере Арагонес решил отказаться от места в парламенте после того, как... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:59

2024-05-13T15:59

2024-05-13T15:59

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МАДРИД, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы правительства испанского автономного сообщества Каталония Пере Арагонес решил отказаться от места в парламенте после того, как возглавляемая им партия "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) ухудшила свое положение по итогам проведения досрочных региональных выборов. Вчера более 5,5 миллиона каталонцев выбирали 135 членов парламента региона. Они в свою очередь должны будут назначить кандидата на пост главы правительства автономного сообщества. "Руководствуясь чувством ответственности перед страной и партией левых республиканцев, сегодня я сообщил ERC, что не буду занимать место члена парламента и покину политическую линию фронта. Я начинаю новый этап с теми же обязательствами, помогая стране, которую я люблю, за справедливую и независимую Каталонию", - написал политик в понедельник на своей странице в социальной сети X. По этой причине он заявил, что в течение ближайших недель будет содействовать процессу перехода - как в действующем правительстве до избрания нового главы парламента, так и в руководстве ERC. После подсчета голосов Социалистическая партия Каталонии, поддерживающая единство Испании, лидирует с 42 депутатскими местами в 135-местном парламенте. В свою очередь, две основные партии, выступающие за независимость автономного сообщества, Junts per Catalunya и ERC, получили 35 и 20 депутатских мест соответственно. Правая Народная партия получила 15 мест, а ультраправая партия Vox - 11. Таким образом, ни одна партия в парламенте не получила достаточного количества мест, чтобы ее голосов хватило для выбора нового главы регионального правительства. В результате партии начнут переговоры о создании коалиции для формирования кабинета министров региона. В марте глава правительства региона Арагонес объявил о созыве досрочных выборов в связи с тем, что парламент Каталонии отклонил бюджет на 2024 год. По этой причине он не стал дожидаться 2025 года, когда должны были пройти выборы.

https://ria.ru/20230924/ispaniya-1898333742.html

https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945487720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каталония, испания