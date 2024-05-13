https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945487720.html

Сепаратисты Каталонии хотят создать правительство, несмотря на итог выборов

Сепаратисты Каталонии хотят создать правительство, несмотря на итог выборов - РИА Новости, 13.05.2024

Сепаратисты Каталонии хотят создать правительство, несмотря на итог выборов

Партии, выступающие за независимость автономного сообщества Каталония, могут создать правящее коалиционное правительство по результатам региональных выборов,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:40

2024-05-13T04:40

2024-05-13T04:46

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каталония

испания

франция

карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 13 мая - РИА Новости. Партии, выступающие за независимость автономного сообщества Каталония, могут создать правящее коалиционное правительство по результатам региональных выборов, прошедших в это воскресенье, считает лидер партии Junts per Catalunya и бывший глава региона Карлес Пучдемон. "Мы в состоянии создать прочное правительство, подчиняющееся исключительно каталонцам, и именно этому мы посвятим следующие несколько часов, чтобы иметь слаженное правительство с хорошим руководством в парламенте и избежать повторных выборов, что было бы плохой новостью для страны", - сказал он во время пресс-конференции, прошедшей во Франции и транслировавшейся на странице его партии. После подсчета 99,4% голосов Социалистическая партия Каталонии, поддерживающая единство Испании, лидирует с 42 депутатскими местами в 135-местном парламенте. В свою очередь, две основные партии, выступающие за независимость автономного сообщества, Junts и партия "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) получили по 35 и 20 депутатских мест соответственно. Правая Народная партия получила 15 мест, а ультраправая партия Vox - 11. Сложившаяся ситуация означает, что по результатам выборов ни одна партия в парламенте не получила достаточного количества мест, чтобы самостоятельно выбрать своего кандидата на роль главы регионального правительства. В результате они начнут переговоры о создании коалиции для формирования кабинета министров региона. В марте глава правительства региона Пере Арагонес, возглавляющий ERC, объявил о созыве досрочных выборов в связи с тем, что парламент Каталонии отклонил бюджет на 2024 год. По этой причине Арагонес не стал дожидаться 2025 года, когда должны были пройти выборы. Голосование в автономном сообществе началось в 9.00 (10.00 мск) и завершилось в 20.00 (21.00 мск). Более 5,5 миллиона избирателей выбирали 135 членов парламента региона. Они же в свою очередь должны будут назначить кандидата на пост главы правительства. Пучдемон, бежавший из Испании шесть лет назад после организации незаконного референдума о независимости Каталонии, 7 мая заявил, что его могут задержать по возвращении на родину после региональных выборов. Однако политик объяснил, что у его юридической команды есть "довольно четкая карта действий по защите". Кроме того, Пучдемон отметил, что, если его не изберут главой регионального правительства, он не видит себя "главой оппозиции". В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html

https://ria.ru/20240228/protest-1930062462.html

https://ria.ru/20231112/ispaniya-1908981438.html

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в мире, каталония, испания, франция, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции