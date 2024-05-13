https://ria.ru/20240513/kandidatury-1945475406.html

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров

Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:21

2024-05-13T00:21

2024-05-13T00:21

политика

михаил мишустин

вячеслав володин

денис мантуров

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, на это потребуется более 6 часов. Все кандидаты приглашены на заседания, ожидаются их выступления и ответы на вопросы депутатов, после чего парламентарии будут голосовать по вопросу их утверждения. Накануне кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. ПроцедураВолодин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатур членов правительства в ГД. Спикер нижней палаты отмечал, что в Госдуме постараются основательно подойти к обсуждению кандидатур, а на пленарных заседаниях будут звучать наказы. Как сообщил журналистам глава комитета ГД по контролю Олег Морозов, на пленарном заседании все комитеты палаты будут докладывать о своих проектах постановлений по кандидатурам в кабмин. Володин также ранее сообщил, что заседание пройдет в открытом режиме с онлайн-трансляцией. По видеосвязи примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов власти субъектов, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений. Позиция комитетовпроекты постановлений об утверждении вице-премьеров были внесены комитетами в Госдуму вечером в воскресенье, они появились в думской базе. Перед этим в течение дня в палате проходили обсуждения кандидатур на посты вице-премьеров и министров, предложенных Мишустиным. По итогам все 18 ответственных комитетов поддержали предложенные кандидатуры. Кандидаты на посты вице-премьеровВ субботу Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Пост первого вице-премьера Мишустин предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, в качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет - одну из крупнейших отечественных авиакомпаний. Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. На новое место работы переходит и Андрей Белоусов, а экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак. По словам Белякова, Новак имеет необходимый управленческий опыт, он долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях. Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Позиция фракцийЛидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил журналистам, депутаты фракции планируют воздержаться от голосования по кандидатурам Голиковой и Хуснуллина. Лидер эсэров также сообщил, что они поддержат предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что их фракция поддержит внесенные Мишустиным кандидатуры членов правительства.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945131897.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html

https://ria.ru/20240510/kandidatura-1945076585.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945134282.html

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политика, михаил мишустин, вячеслав володин, денис мантуров