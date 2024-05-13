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В Калининграде приостановили работу суши-бара, где отравились люди - РИА Новости, 13.05.2024
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15:32 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kaliningrad-1945621262.html
В Калининграде приостановили работу суши-бара, где отравились люди
В Калининграде приостановили работу суши-бара, где отравились люди - РИА Новости, 13.05.2024
В Калининграде приостановили работу суши-бара, где отравились люди
Суд в Калининграде приостановил на 50 суток деятельность суши-бара "Якитория", после посещения которого 13 человек заболели сальмонеллезом, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:32
2024-05-13T15:32
происшествия
калининград
калининградская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Суд в Калининграде приостановил на 50 суток деятельность суши-бара "Якитория", после посещения которого 13 человек заболели сальмонеллезом, сообщает пресс-служба областного суда. "Постановлением Центрального районного суда ООО "Якитория" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг питания на срок 50 суток", - говорится в сообщении. По информации суда, в управление Роспотребнадзора по Калининградской области поступила информация о том, что 13 человек, употребивших блюда в ООО "Якитория" в городе Калининграде, заболели сальмонеллезом. Девять из них были госпитализированы в инфекционную больницу. Проведена проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не соблюдаются требования к проведению ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений, площадь помещений не позволяет обеспечить раздельное хранение сырой и готовой продукции, допускается хранение пищевых продуктов в условиях, не отвечающих установленным производителем, прием сырья осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. К работе допускаются лица без личных медицинских книжек. В отношении ООО "Якитория" был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20240513/astrakhan-1945598757.html
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происшествия, калининград, калининградская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калининграде приостановили работу суши-бара, где отравились люди

Суд в Калининграде приостановил работу суши-бара, где отравились 13 человек

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Суд в Калининграде приостановил на 50 суток деятельность суши-бара "Якитория", после посещения которого 13 человек заболели сальмонеллезом, сообщает пресс-служба областного суда.
«
"Постановлением Центрального районного суда ООО "Якитория" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг питания на срок 50 суток", - говорится в сообщении.
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По информации суда, в управление Роспотребнадзора по Калининградской области поступила информация о том, что 13 человек, употребивших блюда в ООО "Якитория" в городе Калининграде, заболели сальмонеллезом. Девять из них были госпитализированы в инфекционную больницу.
Проведена проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не соблюдаются требования к проведению ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений, площадь помещений не позволяет обеспечить раздельное хранение сырой и готовой продукции, допускается хранение пищевых продуктов в условиях, не отвечающих установленным производителем, прием сырья осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. К работе допускаются лица без личных медицинских книжек.
В отношении ООО "Якитория" был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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ПроисшествияКалининградКалининградская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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