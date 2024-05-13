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Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 13.05.2024 (обновлено: 17:51 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kadyrov-1945660295.html
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом
Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:08
2024-05-13T17:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
курчалоевский район
рамзан кадыров
южный военный округ
вооруженные силы украины
украина
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ГРОЗНЫЙ, 13 мая — РИА Новости. Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины под руководством &lt;…&gt; командира батальона "Запад-Ахмат" ЮВО МО РФ Исмаила Агуева и начальника ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово", — написал Кадыров.По его данным, в бою удалось взять в плен двух военнослужащих ВСУ, которые признались, что попали в украинскую армию "не по своей воле": одного просто поймали на улице, а второй пошел служить из-за проблем с полицией.Минобороны в сводке за 11 мая сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
https://ria.ru/20240511/kadyrov-1945235979.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, курчалоевский район, рамзан кадыров, южный военный округ, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Украина
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом

Кадыров: чеченские бойцы помогли освободить село Огурцово в Харьковской области

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 мая — РИА Новости. Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины под руководством <…> командира батальона "Запад-Ахмат" ЮВО МО РФ Исмаила Агуева и начальника ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово", — написал Кадыров.
По его данным, в бою удалось взять в плен двух военнослужащих ВСУ, которые признались, что попали в украинскую армию "не по своей воле": одного просто поймали на улице, а второй пошел служить из-за проблем с полицией.
Минобороны в сводке за 11 мая сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияКурчалоевский районРамзан КадыровЮжный военный округВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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