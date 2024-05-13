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Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом
Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:08
2024-05-13T17:08
2024-05-13T17:51
специальная военная операция на украине
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курчалоевский район
рамзан кадыров
южный военный округ
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 13 мая — РИА Новости. Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Совместными штурмовыми действиями с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка наши воины под руководством <…> командира батальона "Запад-Ахмат" ЮВО МО РФ Исмаила Агуева и начальника ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева выбили укронатовских фашистов из опорного пункта Лысая Гора и освободили от врага село Огурцово", — написал Кадыров.По его данным, в бою удалось взять в плен двух военнослужащих ВСУ, которые признались, что попали в украинскую армию "не по своей воле": одного просто поймали на улице, а второй пошел служить из-за проблем с полицией.Минобороны в сводке за 11 мая сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
https://ria.ru/20240511/kadyrov-1945235979.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Украина
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в освобождении села под Харьковом
Кадыров: чеченские бойцы помогли освободить село Огурцово в Харьковской области