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Под Киевом двое украинских военных избили сотрудницу АЗС - РИА Новости, 13.05.2024
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17:18 13.05.2024
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Под Киевом двое украинских военных избили сотрудницу АЗС
Под Киевом двое украинских военных избили сотрудницу АЗС - РИА Новости, 13.05.2024
Под Киевом двое украинских военных избили сотрудницу АЗС
Двое украинских военнослужащих избили сотрудницу АЗС в Киевской области и угрожали оружием другим работникам автозаправки, сообщает украинское издание "Страна"... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:18
2024-05-13T17:18
киевская область
киев
авиа
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих избили сотрудницу АЗС в Киевской области и угрожали оружием другим работникам автозаправки, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Происшествие случилось 11 мая в посёлке Калиновка на АЗС "Авиа". Двое мужчин в военной форме устроили конфликт с заправщиком, который сделал военным замечание, что те заехали на территорию АЗС на большой скорости. Во время конфликта один из военных достал пистолет, а второй нож и начали угрожать сотруднику АЗС. После чего один из военных ударил женщину, которая также работает на АЗС. После этого военные сели в машину и уехали", - сообщает издание со ссылкой на источник. По данным источника, военных уже задержали в Киеве. По его словам, в отношении военнослужащих открыли уголовное дело, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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киевская область, киев, авиа
Киевская область, Киев, АВИА
Под Киевом двое украинских военных избили сотрудницу АЗС

"Страна": двое украинских военных избили сотрудницу АЗС в Киевской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих избили сотрудницу АЗС в Киевской области и угрожали оружием другим работникам автозаправки, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"Происшествие случилось 11 мая в посёлке Калиновка на АЗС "Авиа". Двое мужчин в военной форме устроили конфликт с заправщиком, который сделал военным замечание, что те заехали на территорию АЗС на большой скорости. Во время конфликта один из военных достал пистолет, а второй нож и начали угрожать сотруднику АЗС. После чего один из военных ударил женщину, которая также работает на АЗС. После этого военные сели в машину и уехали", - сообщает издание со ссылкой на источник.
По данным источника, военных уже задержали в Киеве. По его словам, в отношении военнослужащих открыли уголовное дело, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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