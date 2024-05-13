https://ria.ru/20240513/ivanishvili-1945741852.html

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена - РИА Новости, 13.05.2024

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибудет в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:33

2024-05-13T22:33

2024-05-13T22:33

в мире

тбилиси

сша

грузия

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибудет в Тбилиси во вторник 14 мая, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Ираклий Кобахидзе. "Что касается визита О'Брайена, могу подтвердить, что к Бидзине Иванишвили поступила просьба о встрече, на которую Бидзина Иванишвили ответил отказом. Это имело свое объяснение. За последние месяцы также были случаи, когда Иванишвили отказывался встречаться с другими иностранными дипломатами и политиками",- заявил премьер на брифинге. Ранее грузинские СМИ сообщали, что О'Брайен прибудет в Тбилиси с целью передать Иванишвили американский пакет санкций, а также призвать смягчить рассматриваемый законопроект об иноагентах. Парламент Грузии ранее принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392363.html

тбилиси

сша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, сша, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе