https://ria.ru/20240513/ivanishvili-1945741852.html
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена - РИА Новости, 13.05.2024
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена
Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибудет в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:33
2024-05-13T22:33
2024-05-13T22:33
в мире
тбилиси
сша
грузия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибудет в Тбилиси во вторник 14 мая, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Ираклий Кобахидзе. "Что касается визита О'Брайена, могу подтвердить, что к Бидзине Иванишвили поступила просьба о встрече, на которую Бидзина Иванишвили ответил отказом. Это имело свое объяснение. За последние месяцы также были случаи, когда Иванишвили отказывался встречаться с другими иностранными дипломатами и политиками",- заявил премьер на брифинге. Ранее грузинские СМИ сообщали, что О'Брайен прибудет в Тбилиси с целью передать Иванишвили американский пакет санкций, а также призвать смягчить рассматриваемый законопроект об иноагентах. Парламент Грузии ранее принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, сша, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Тбилиси, США, Грузия, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена
Кобахидзе: Иванишвили отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибудет в Тбилиси во вторник 14 мая, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Ираклий Кобахидзе.
«
"Что касается визита О'Брайена, могу подтвердить, что к Бидзине Иванишвили поступила просьба о встрече, на которую Бидзина Иванишвили ответил отказом. Это имело свое объяснение. За последние месяцы также были случаи, когда Иванишвили отказывался встречаться с другими иностранными дипломатами и политиками",- заявил премьер на брифинге.
Ранее грузинские СМИ сообщали, что О'Брайен прибудет в Тбилиси с целью передать Иванишвили американский пакет санкций, а также призвать смягчить рассматриваемый законопроект об иноагентах.
Парламент Грузии ранее принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США.
Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.